WRC
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Италия
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Еще два этапа мирового ралли будут перенесены

Поделились
Комментарии
Еще два этапа мирового ралли будут перенесены
Автор:
, Главный редактор
24 мар. 2020 г., 16:30

По информации, имеющейся у европейских изданий, чемпионат мира по ралли сможет возобновиться не раньше середины июля

Майский и июньский этапы чемпионата по ралли – Ралли Португалия и Ралли Италия – не состоятся в изначально установленные сроки. Об этом сообщил сайт dirtfish.com со ссылкой на информацию, полученную от организаторов соревнований.

В случае с итальянским этапом журналисты цитируют президента национальной автомобильной федерации – Автомобильного клуба Италии. По словам чиновника, в сотрудничестве с FIA и промоутером чемпионата сейчас идет подбор новых дат для гонки на острове Сардиния. В случае с португальской гонкой полученная информация является неофициальной – но сайт утверждает, что официальное сообщение появится в ближайшие дни.

Перенос еще двух этапов будет значить, что чемпионат WRC возобновится не раньше середины июня, когда в Африке должно пройти возвращающееся в календарь Ралли Сафари. 

Напомним, что в 2020 году состоялось три этапа чемпионата мира. Четвертым должно было стать Ралли Аргентина – но оно стало первым этапом WRC, перенесенным на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Читайте также:

Следующая новость
M-Sport привезет новый мотор и аэродинамику на следующий этап WRC

Предыдущая новость

M-Sport привезет новый мотор и аэродинамику на следующий этап WRC
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Автор Кирилл Качнов

База данных

Ралли Португалия

Ралли Португалия

21 мая - 24 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Что стало предметом сделки между FIA и Ferrari? Версия Motorsport.com

2
eSports

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

3
Формула 1

Глава Alfa Romeo: Не все команды переживут эпидемию

4
eSports

Шварцман сломал руль, за Норриса ехал бот. Как прошел виртуальный Гран При Формулы 1

5
Формула 1

СМИ: командам Ф1 на год запретили продувать модели машин 2022 года

Последние видео

Игра WRC 9 будет захватывающей. Посмотрите анонс 00:45
WRC

Игра WRC 9 будет захватывающей. Посмотрите анонс

Последние спецучастки 2020 года. В Мексике завершился этап WRC 01:40
WRC

Последние спецучастки 2020 года. В Мексике завершился этап WRC

Ралли Мексики: неожиданный финал 01:53
WRC

Ралли Мексики: неожиданный финал

Машина Эсапекки Лаппи сгорела дотла на Ралли Мексики 01:46
WRC

Машина Эсапекки Лаппи сгорела дотла на Ралли Мексики

На Ралли Мексики завершился первый гоночный день. Здесь самые яркие эпизоды 01:48
WRC

На Ралли Мексики завершился первый гоночный день. Здесь самые яркие эпизоды

Самое важное:

Еще два этапа мирового ралли будут перенесены
WRC

Еще два этапа мирового ралли будут перенесены

M-Sport привезет новый мотор и аэродинамику на следующий этап WRC
WRC

M-Sport привезет новый мотор и аэродинамику на следующий этап WRC

Тянак не чувствует себя уверенно за рулем Hyundai
WRC

Тянак не чувствует себя уверенно за рулем Hyundai

Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»
WRC

Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.