Еще два этапа мирового ралли будут перенесены
По информации, имеющейся у европейских изданий, чемпионат мира по ралли сможет возобновиться не раньше середины июля
Майский и июньский этапы чемпионата по ралли – Ралли Португалия и Ралли Италия – не состоятся в изначально установленные сроки. Об этом сообщил сайт dirtfish.com со ссылкой на информацию, полученную от организаторов соревнований.
В случае с итальянским этапом журналисты цитируют президента национальной автомобильной федерации – Автомобильного клуба Италии. По словам чиновника, в сотрудничестве с FIA и промоутером чемпионата сейчас идет подбор новых дат для гонки на острове Сардиния. В случае с португальской гонкой полученная информация является неофициальной – но сайт утверждает, что официальное сообщение появится в ближайшие дни.
Перенос еще двух этапов будет значить, что чемпионат WRC возобновится не раньше середины июня, когда в Африке должно пройти возвращающееся в календарь Ралли Сафари.
Напомним, что в 2020 году состоялось три этапа чемпионата мира. Четвертым должно было стать Ралли Аргентина – но оно стало первым этапом WRC, перенесенным на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Кирилл Качнов
Еще два этапа мирового ралли будут перенесены
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