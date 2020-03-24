Еще два этапа мирового ралли будут перенесены

Майский и июньский этапы чемпионата по ралли – Ралли Португалия и Ралли Италия – не состоятся в изначально установленные сроки. Об этом сообщил сайт dirtfish.com со ссылкой на информацию, полученную от организаторов соревнований.

В случае с итальянским этапом журналисты цитируют президента национальной автомобильной федерации – Автомобильного клуба Италии. По словам чиновника, в сотрудничестве с FIA и промоутером чемпионата сейчас идет подбор новых дат для гонки на острове Сардиния. В случае с португальской гонкой полученная информация является неофициальной – но сайт утверждает, что официальное сообщение появится в ближайшие дни.

Перенос еще двух этапов будет значить, что чемпионат WRC возобновится не раньше середины июня, когда в Африке должно пройти возвращающееся в календарь Ралли Сафари.

Напомним, что в 2020 году состоялось три этапа чемпионата мира. Четвертым должно было стать Ралли Аргентина – но оно стало первым этапом WRC, перенесенным на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.