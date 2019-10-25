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WRC / Новость

Источник: Тянак перейдет в Hyundai с 2020 года

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Источник: Тянак перейдет в Hyundai с 2020 года
Автор:
25 окт. 2019 г., 16:16

Как стало известно Motorsport.com, cоглашение между командой и гонщиком было подписано в этом месяце.

Лидер чемпионата мира по ралли WRC Отт Тянак со следующего года покинет команду Toyota и будет выступать за Hyundai. Он станет напарником Тьерри Невилля, в то время как за рулем третьей корейской машины будут чередоваться Себастьен Леб и Дани Сордо.

Источники Motorsport.com подтверждают, что контракт Тянака с Hyundai уже подписан. Это произошло ранее в этом месяце. Однако ни сам Тянак, ни Toyota, ни Hyundai пока официально не подтверждают эту информацию. Напротив, утверждается, что никакого решения еще не принято.

Тянак близок к тому, чтобы выиграть свой первый чемпионский титул с Toyota – за два этапа до финиша он опережает Себастьена Ожье на 28 очков в личном зачете. В этот уик-энд на Ралли Испания у пилота Citroen уже возникли проблемы.

Уход Тянака в Hyundai делает его место в Toyota вакантным. По слухам, сменить эстонца в японской команде в 2020 году может как раз чемпион мира шести последних лет.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Отт Тянак
Автор Дэвид Эванс

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