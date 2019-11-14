Источник: Citroen покинет WRC, Ожье перейдет в Toyota

Благодаря уходу Отта Тянака из Toyota в Hyundai осталось вакантное место. При этом разочарование Себастьена Ожье результатами в первый год после возвращения в Citroen привело к слухам о том, что француз решил отправиться в японскую команду.

Эти слухи подтверждаются данными от источников Motorsport.com, которые в то же время утверждают, что Citroen покинет WRC – и об этом будет официально объявлено в ближайшее время.

Сообщается, что группа PSA, которая вчера объявила о возвращении Peugeot в гонки на выносливость, решила немедленно вывести Citroen из WRC.

Это означает, что в 2020 году французская компания не будет представлена в мировом ралли после двух десятилетий постоянных выступлений. А в чемпионате мира останутся только два производителя – Hyundai и Toyota, – а также команда M-Sport, которую поддерживает Ford.

Последний раз титул для Citroen принес дуэт Себастьена Леба и Микко Хирвонена в 2012 году. В нынешнем году Citroen заняла третье место в зачете команд усилиями Ожье и Эсапекки Лаппи.