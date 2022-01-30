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WRC Новости

Ирландский пилот не нашел оправдания отмене британского ралли

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Этап должен был переехать из Уэльса в Северную Ирландию, но не состоится до 2023 года

Ирландский пилот не нашел оправдания отмене британского ралли
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Британский этап чемпионата мира по ралли не проводится с 2019 года. До того момента он много лет проходил в Уэльсе, однако в 2020 году там ралли отменили из-за коронавируса и финансовых соображений.

Не найдя возможности возобновить проведение этапа в Уэльсе, организаторы попробовали найти для него иную локацию – Северную Ирландию, которая также является частью объединенного королевства Великобритания. Предполагалось, что этап пройдет 18-21 августа этого года, однако недавно стало известно, что организовать его раньше 2023 года не удастся.

И, похоже, чуть ли не больше всех этому факту расстроился именно ирландский участник WRC, гонщик M-Sport Крейг Брин. И это при том, что Брин родом не из Северной Ирландии, а из независимой Ирландской республики.

«Мне так жаль промоутера этапа Бобби Уильямса, а также всех, кто был вовлечен в эту работу, кто потратил на нее годы своей жизни, – заявил Брин изданию Dirt Fish.– Ок, мы не сможем сделать это в этом году, попробуем сделать в следующем. Я не знаю, что стало препятствием для проведения этапа, но для меня этому нет оправданий.

Ралли заслуживает того, чтобы там пройти. Это был бы отличный этап в чемпионате. Конечно, я не объективен, я просто люблю местные дорожки, но я правда верю, что чемпионату нужен такой этап.

Я всегда говорил Бобби, что если от меня нужна хоть какая-то поддержка, я готов. Думаю, Элфин Эванс [который родом из Ульса] тоже готов поддержать этап, мы оба любим гоняться в Великобритании. И август для этого идеально подходит, часто в это время бывает сухая погода. В общем остается ждать и надеяться».

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