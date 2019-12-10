Hyundai задумалась о второй команде в WRC, чтобы сохранить Брина и Миккельсена
Hyundai Motorsport может выставить вторую команду на чемпионате мира по ралли в следующем сезоне, чтобы сохранить Крейга Брина и Андреаса Миккельсена в своем составе.
Крейг Брин порадовал команду выступлением на ралли в Финляндии, где шел шестым, пока не уступил место сражающемуся за титул Тьерри Невиллю. А Андреас Миккельсен закончил чемпионат четвертым, несмотря на то, что пропустил несколько ралли.
Оба гонщика помогли команде Hyundai завоевать дебютный титул в WRC. Однако на следующий сезон шанс пилотировать i20 Coupe получили Отт Тянак, Невилль и Себастьен Леб с Дани Сордо, которые будут меняться друг с другом. При этом Брин и Миккельсен остались не у дел.
Hyundai был одним из производителей, которые выставляли вторую команду (Hyundai Motorsport N) в WRC, пока не появилось новое поколение машин в 2017 году. На вопрос Motorsport.com о том, может ли в следующем сезоне Hyundai N вернуться в чемпионат, босс команды Андреа Адамо ответил: «Мы изучаем множество вещей и множество вариантов. Мы работаем вместе с ними, с Крейгом и Андреасом. Мы очень усердно работаем, чтобы сохранить их.
Как мы знаем, в следующем сезоне WRC будет меньше машин высшего класса, и все, что я могу – это придумать способы увеличить их количество».
Брин, Миккельсен и Дани Сордо пилотировали Hyundai i20 R5 на соревнованиях Monza Rally, Show. Также i20 Coupe WRC выводили на трассу на демо-заездах в Италии.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Андреас Миккельсен , Крейг Брин
|Автор
|Дэвид Эванс
Hyundai задумалась о второй команде в WRC, чтобы сохранить Брина и Миккельсена
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