Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

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Заводская команда Hyundai подтвердила, что испанец Дани Сордо присоединится к ней на третьей машины на Ралли Италия, которое состоится на Сардинии. Этап чемпионата мира по ралли пройдет с 2 по 5 июня. В прошлом Сордо дважды одерживал здесь с Hyundai победу, в 2019 и 2020 годах.

Предварительное соглашение с Сордо у Hyundai заключено на участие в четырех этапах в этом сезоне, впрочем сам испанец ранее говорил, что это количество условно и он может принять участие как в меньшем, так и в большем числе ралли.

Ранее Hyundai подтвердила Сордо на Ралли Португалия, которое пройдет в середине мая. Напомним, что испанец считается специалистом по грунтовым трассам.

Помимо Сордо на Сардинии дважды победу одерживал другой пилот Hyundai, Тьерри Невилль. Сейчас бельгиец является самым результативным гонщиком команды, имея в своем зачете 47 очков и занимая второе место в чемпионате.