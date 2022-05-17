Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари

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Команда Hyundai объявила состав своих пилотов на Ралли Сафари, которое состоится в Кении с 23 по 26 июня. Этап был заявлен в календарь WRC еще в 2020 году, однако из-за коронавируса впервые после возвращения состоялся только в прошлом сезоне.

Итак, компанию Тьерри Невиллю, который сейчас занимает второе место в чемпионате, и чемпиону 2019 года Отту Тянаку за рулем третьей машины Hyundai i20N составит Оливер Сольберг. Он принимал участие в трех первых этапах чемпионата мира по ралли этого года, но в Италии и Португалии уступает место Дани Сордо.

Ралли Сафари считается одним из самых трудных в чемпионате. Сольберг уже выступал там в прошлом сезоне на машине Hyundai в топ-классе WRC, но не финишировал.

Оливеру Сольбергу сейчас 20 лет. Он сын чемпиона мира по ралли 2003 года Петтера Сольберга.