Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai
WRC / Ралли Кения Новости

Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари

Оливер Сольберг поедет в топ-классе WRC на одной из самых трудных этапов чемпионата

Автор:
, Редактор
Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Hyundai объявила состав своих пилотов на Ралли Сафари, которое состоится в Кении с 23 по 26 июня. Этап был заявлен в календарь WRC еще в 2020 году, однако из-за коронавируса впервые после возвращения состоялся только в прошлом сезоне.

Итак, компанию Тьерри Невиллю, который сейчас занимает второе место в чемпионате, и чемпиону 2019 года Отту Тянаку за рулем третьей машины Hyundai i20N составит Оливер Сольберг. Он принимал участие в трех первых этапах чемпионата мира по ралли этого года, но в Италии и Португалии уступает место Дани Сордо.

Ралли Сафари считается одним из самых трудных в чемпионате. Сольберг уже выступал там в прошлом сезоне на машине Hyundai в топ-классе WRC, но не финишировал.

Оливеру Сольбергу сейчас 20 лет. Он сын чемпиона мира по ралли 2003 года Петтера Сольберга.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai
Предыдущая новость

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai
Больше от
Сергей Иванов
Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ Гран При Испании
Формула 1

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему Гран При Испании
Формула 1

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes Гран При Испании
Формула 1

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes

Hyundai Motorsport Больше от
Hyundai Motorsport
Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По Франция
WTCR

Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai Ралли Хорватия
WRC

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа Ралли Италия
WRC

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

Самое важное:

Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари
WRC WRC

Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai
WRC WRC

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа
WRC WRC

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала
WRC WRC

Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.