Hyundai в ближайшие дни выберет нового главу раллийной команды

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В конце прошло сезона команда Hyundai внезапно лишилась своего руководителя Андреа Адамо. В качестве временной замены на его должность был назначен Жульен Монсе.

Уже зимой выяснилось, что Монсе столкнулся с проблемой перехода на новый технический регламент Ралли 1. В итоге старт сезона в Монте-Карло оказался сложным, учитывая в том числе временный характер должности Монсе. Однако в ближайшие дни все должно утвердиться.

«Не мне решать, останусь ли я в этой роли, – сказал Монсе по поводу своего будущего. – Пока решение не принято. С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы вновь стать лидерами, и сейчас важно сфокусироваться на этапе в Хорватии, а так уж мои боссы примут решение.

Вообще назначение меня на эту роль стало сюрпризом. Мне пришлось начинать с нуля: в Монте-Карло все пошло не так, в Швеции уже было лучше, но я продолжаю учиться справляться со своей ролью.

Мы определенно улучшили нашу машину Hyundai i20 N. Стали лучше понимать, как ее настроить на асфальтовых трассах. Поработали и над силовой установкой, и над аэродинамикой, и над подвеской».