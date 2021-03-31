Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Мнение: Формула 1 готова исправить весь мир – но терпит дискриминацию прямо в паддоке. Легко сдала Мазепина бюрократам Следующая / Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
WRC / Новость

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам

Автор:
, Редактор

С будущего года мировое ралли перейдет на совершенно новый технический регламент. Все три ведущих производителя останутся в чемпионате

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам

Еще прошлой осенью FIA утвердила радикальные изменения в правилах WRC – их совместными усилиями разработали федерация и ключевые игроки чемпионата. Новый трехлетний цикл, который стартует в 2022 году, предусматривает использование автомобилей категории Rally 1 с гибридными силовыми установками. 

Рядные «четверки» объемом 1600 куб. см. будут дополнены системой рекуперации энергии, единым поставщиком которых выбрана немецкая компания Compact Dynamics. «Гибриды» будут добавлять мотору 100 кВт. Одновременно машины получат более прочные каркасы безопасности.

Ранее о готовности поддержать новые правила уже объявили в Toyota и M-Sport, а во вторник FIA выпустила официальное заявление, что и Hyundai продолжит выступления в чемпионате мира – этот вопрос обсуждался на совете директоров компании. 

Детали автомобиля WRC нового поколения

Детали автомобиля WRC нового поколения

Фото: FIA

«Совместная инициатива FIA и команд WRC была призвана обеспечить равенство в использовании гибридных технологий, – гласит официальное заявление. – Кроме того, для FIA это модельный пример трехлетнего партнерства, тогда как прежде подобное сотрудничество продолжалось всего год. Выбранный подход обеспечивает стабильность и позволяет сторонам долговременное планирование. 

Также предложенная модель позволит с 2022 года перевести WRC на формат с четырьмя вакансиями для участников, причем у каждого из нынешних производителей будет одна такая вакансия».  

В преддверии сезона-2020 компания Citroen свернула программу в мировом ралли, однако организаторы WRC рассчитывают, что выбранный формат серии окажется привлекательным для новых производителей. 

Очередной этап WRC пройдет в конце апреля в Хорватии.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мнение: Формула 1 готова исправить весь мир – но терпит дискриминацию прямо в паддоке. Легко сдала Мазепина бюрократам

Предыдущая новость

Мнение: Формула 1 готова исправить весь мир – но терпит дискриминацию прямо в паддоке. Легко сдала Мазепина бюрократам

Следующая новость

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Команды Hyundai Motorsport , M-Sport , Toyota Gazoo Racing
Автор Кевин Тёрнер

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

5
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

51мин
Самое важное:
Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления
WRC

Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления

14 апр. 2021 г.
WRC задумалась о Ралли Россия
WRC

WRC задумалась о Ралли Россия

12 апр. 2021 г.
Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Формула 1

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

6 апр. 2021 г.
Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам
WRC

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам

31 мар. 2021 г.
Мнение: Формула 1 готова исправить весь мир – но терпит дискриминацию прямо в паддоке. Легко сдала Мазепина бюрократам
Формула 1

Мнение: Формула 1 готова исправить весь мир – но терпит дискриминацию прямо в паддоке. Легко сдала Мазепина бюрократам

31 мар. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

More from
Кевин Тёрнер
Как Сенна взял свой лучший титул в борьбе с Williams
Формула 1 / Избранное

Как Сенна взял свой лучший титул в борьбе с Williams

10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1
Формула 1 / Избранное

10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1

Aston Martin стал новым партнером Премии Autosport BRDC
Общая информация / Новость

Aston Martin стал новым партнером Премии Autosport BRDC

More from
Hyundai Motorsport
Сольберг-младший остался без штурмана из-за коронавируса Ралли Арктика
WRC / Новость

Сольберг-младший остался без штурмана из-за коронавируса

Невилль оставил нового штурмана еще на одну гонку Ралли Монте-Карло
WRC / Новость

Невилль оставил нового штурмана еще на одну гонку

Фото: Hyundai i20 Coupe WRC 2021 года
WRC / Галерея

Фото: Hyundai i20 Coupe WRC 2021 года

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления
WRC WRC / Новость

Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления

WRC задумалась о Ралли Россия
WRC WRC / Новость

WRC задумалась о Ралли Россия

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам
WRC WRC / Новость

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.