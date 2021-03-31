Еще прошлой осенью FIA утвердила радикальные изменения в правилах WRC – их совместными усилиями разработали федерация и ключевые игроки чемпионата. Новый трехлетний цикл, который стартует в 2022 году, предусматривает использование автомобилей категории Rally 1 с гибридными силовыми установками.

Рядные «четверки» объемом 1600 куб. см. будут дополнены системой рекуперации энергии, единым поставщиком которых выбрана немецкая компания Compact Dynamics. «Гибриды» будут добавлять мотору 100 кВт. Одновременно машины получат более прочные каркасы безопасности.

Ранее о готовности поддержать новые правила уже объявили в Toyota и M-Sport, а во вторник FIA выпустила официальное заявление, что и Hyundai продолжит выступления в чемпионате мира – этот вопрос обсуждался на совете директоров компании.

Детали автомобиля WRC нового поколения Фото: FIA

«Совместная инициатива FIA и команд WRC была призвана обеспечить равенство в использовании гибридных технологий, – гласит официальное заявление. – Кроме того, для FIA это модельный пример трехлетнего партнерства, тогда как прежде подобное сотрудничество продолжалось всего год. Выбранный подход обеспечивает стабильность и позволяет сторонам долговременное планирование.

Также предложенная модель позволит с 2022 года перевести WRC на формат с четырьмя вакансиями для участников, причем у каждого из нынешних производителей будет одна такая вакансия».

В преддверии сезона-2020 компания Citroen свернула программу в мировом ралли, однако организаторы WRC рассчитывают, что выбранный формат серии окажется привлекательным для новых производителей.

Очередной этап WRC пройдет в конце апреля в Хорватии.