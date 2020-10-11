Hyundai сделали дубль на Ралли Италия

Дани Сордо, выступающий на автомобиле Hyundai i20, стал победителем итальянского этапа чемпионата мира по ралли. Испанец возглавил гонку после 3-го (из 14-ти спецучастков) и после этого уже ни разу не уступал соперникам лидерства.

Главной интригой завершающего дня гонки было сражение Себастьена Ожье на Toyota и Тьерри Невилля на Hyundai за 2-е место. В какой-то момент пилотов разделяла одна десятая секунды – а в итоге Невилль опередил соперника на одну секунду, отыграв позицию на самом последнем допе. Причем, по словам бельгийца, на его машине в какой-то момент возникла проблема с тормозами – и пилоту пришлось на подходе к каждому повороту несколько раз качать педалью, прежде чем начать полноценное торможение. В борьбе между собой дуэлянты чуть не обогнали лидера: если в начале дня Сордо имел запас почти в полминуты, то на финише опередил Невилля всего на 5 с небольшим секунд.

Лидер общего зачета – Элфин Эванс на Toyota – закончил гонку 4-м. Отрыв британца от ближайшего преследователя, которым является Ожье, сократился с 18-ти очков до 14-ти. На третье место вышел Невилль, обогнав своего напарника и действующего чемпиона Отта Тянака. Эстонец в начале гонки столкнулся с проблемами с подвеской и в итоге закончил гонку 6-м.

Самым заметным инцидентом воскресенья стала авария Такамото Кацуты, выступающего на Toyota. На втором спецучастке дня японец на приличной скорости зацепил земляной откос задней частью своего Yaris, после чего машина несколько раз перевернулась.

Николай Грязин, выступающий на Hyundai в младшей категории WRC, до финиша не добрался. В субботу экипаж россиянина также столкнулся с неисправностью – причем устранить ее не было возможности даже в условиях сервис-парка. В итоге Грязин не вышел на старт воскресных спецучастков.