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На третьем этапе сезоне WRC Невилль был очень быстр, однако финишировал только на третьей позиции. Гонка вышла для бельгийца и его штурмана Мартейна Видеге невероятно богатой на события.

Все началось в пятницу, когда на i20 N отказал генератор – это произошло не на спецучастке, а на дорожной секции, но в крайне неудачный момент. Машина остановилась перед самым въездов на парк-стоянку, куда по правилам каждый экипаж должен прибыть в строго указанное время.

Невиллю с Видеге пришлось толкать машину на протяжении 800 метров, из-за чего они опоздали на четыре минуты и получили 40 секунд штрафа.

После этого, стремясь вернуться в график, Тьерри разогнался на перегоне после СУ4 до 156 км/ч. Ограничение скорости в том месте составляло 80 км/ч, потому гонщику присудили минуту штрафа, а также осудили на 1900 евро и два дня общественных работ.

На следующий день Hyundai уведомила FIA о намерении подать протест на эти решения судей. При этом команда не оспаривала факт превышения, однако сочла штрафную минуту слишком строгим наказанием, учитывая предыдущие 40 секунд.

Однако во вторник, когда истекал срок подачи полной апелляции с фактическим описанием позиции Hyundai, стало известно, что после анализа ситуации в команде решили отказаться от претензий и ограничились лишь просьбой к FIA рассмотреть возможность изменений в системе штрафов для подобных эпизодов.

Такое решение отчасти стало реакцией на итоги гонки – несмотря на новые сложности, Невилль все же закончил Ралли Хорватия третьим, отстав от Келле Рованперы на две с лишним минуты. Таким образом, даже выиграв тяжбу с FIA, команда не изменила бы итоговый результат своего пилота.

«Мы решили отказаться от апелляции, – отметил заместитель технического директора Hyundai Жюльен Монсе в комментарии для Motorsport.com. – При этом мы не оспариваем нарушение, но продолжаем считать спортивное наказание чрезмерно суровым для этой ситуации.

Нам бы хотелось поработать с FIA и другими производителями над другой системой для подобных эпизодов в будущем».

Ранее Невилль уже попадался на превышении скорости на перегоне во время Ралли Эстония и тогда отделался за лишние 100 км/ч лишь денежным штрафом в 2500 евро и условной дисквалификацией на один этап».

Сейчас Тьерри идет вторым в общем зачете WRC, уступая победителю двух гонок Рованпере 29 очков.

Сезон мирового ралли продолжится 20-22 мая в Португалии.