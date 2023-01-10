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WRC / Презентация Hyundai i20 N Rally1 Новость

Hyundai показала машину WRC 2023 года

Обновленный хэтчбек i20 N Rally1 отличает доработанная аэродинамика, а также чуть измененная ливрея

Том Ховард
Автор:
, News editor
Hyundai показала машину WRC 2023 года
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Корейская компания два последних года завершала сезон мирового ралли на второй позиции – и сейчас готова к новому сражению с соперниками. Ее лидером остался Тьерри Невилль, а на место ушедшего Отта Тянака в Hyundai взяли Эсапекку Лаппи и Крейга Брина. Последний будет делить третью машину с ветераном Дани Сордо, который передумал завершать карьеру. 

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Новейшая спецификация i20 N отличается от предшественницы более плоским и крупным капотом – ее удлиненный «нос» по сути стал дополнительным сплиттером – и иными колесными арками. В задней части иным стало антикрыло, более широкое и выполненное в стиле Ф1 с плавным перетеканием плоскости в торцевые пластины. Также изменения затронули зеркала заднего вида. 

В ливрее сохранились корпоративные сине-красные цвета, но сам рисунок теперь выглялит несколько иначе. 

Ожидалось, что в рамках презентации Hyundai представит своего нового гоночного босса Сириля Абитбуля. Однако объявление в отношении бывшего главы Renault в Формуле 1 так и не прозвучало. 

Больше фото: Hyundai WRC в сезоне-2023 – машина и экипажи

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
1/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
2/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
3/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
4/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
5/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
6/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
7/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

«Прошлый сезон стал одним из самых сложных для нашей команды, – сказал глава Hyundai Motorsport Шон Ким. – Но в то же время, он принес немало удовлетворения. 

Оказалось непросто работать по новым правилам и построить нашу первую гибридную машину. Но даже несмотря на сложный старт чемпионата, мы прибавили, перегруппировались и продолжили натиск. В результате ко второй половине сезона мы вновь стали топ-командой и отлично закончили год

Теперь все это уже в прошлом: мы рассматриваем кампанию-2023 как продолжение выступлений в 2023 году. 

У нас быстрая машина и отличный состав, готовый к борьбе за титулы. А команда, готовая упорно трудиться, нацелена продолжить серию прошлогодних успехов в новом чемпионате».

Тьерри Невилль сказал чуть проще: «Наша цель – выиграть оба титула. Зачет производителей очень важен для Hyundai Motorsport, а стать сильнейшим пилотом – моя неизменная цель. Думаю, у нас есть все необходимое, чтобы биться за победу на каждом этапе».

Новый сезон WRC стартует в Монте-Карло 19 января. За Hyundai в первой гонке выступят Невилль, Лаппи и Сордо. Ожидается, что на следующем этапе в Швеции 9-12 февраля испанца заменит Брин. 

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