Hyundai: Подиум для нас – как победа

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Пилот Hyundai Тьерри Невилль завершил Ралли Швеция вторым, став лучшим из гонщиков на машинах корейской марки. Несмотря на отсутствие победы, команда осталась довольна скоростью и результатом, учитывая сложный старт сезона в Ралли Монте-Карло, где Невилль стал только 6-м, а остальные экипажи сошли.

При этом выступающий за Hyundai Отт Тянак в пятницу демонстрировал явные амбиции одержать на этапе победу, но был вынужден выбыть из борьбы из-за отказа электропривода гибридной силовой установки: этот узел команды не делают самостоятельно, а получают от единого, выбранного FIA поставщика.

«Мы очень довольны, – заявил по итогам этапа глава команды Hyundai Жульен Монсе. – Да, это не победа, но вспоминая старт сезона в Монте-Карло мы чувствуем сейчас себя победителями. Приятно видеть, как все в команде улыбаются. Насладимся моментом и снова выложимся на максимум на следующей неделе.

Мы выиграли некоторые спецучастки, Отт Тянак отлично справился с работой, но к сожалению у нас возникла техническая проблема.

Скорость у нас есть. Нам пришлось прибавить, видя как быстра Toyota. И с Монте-Карло нам удалось сделать наши машины значительно быстрее, видно, что в этих шведских условиях наши автомобили работают лучше».

Дополнительная информация: Том Ховард