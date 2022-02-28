Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC
WRC / Ралли Швеция Новости

Hyundai: Подиум для нас – как победа

Команда осталась довольна скоростью своих машин на Ралли Швеция и вторым местом Тьерри Невилля

Hyundai: Подиум для нас – как победа
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилот Hyundai Тьерри Невилль завершил Ралли Швеция вторым, став лучшим из гонщиков на машинах корейской марки. Несмотря на отсутствие победы, команда осталась довольна скоростью и результатом, учитывая сложный старт сезона в Ралли Монте-Карло, где Невилль стал только 6-м, а остальные экипажи сошли.

При этом выступающий за Hyundai Отт Тянак в пятницу демонстрировал явные амбиции одержать на этапе победу, но был вынужден выбыть из борьбы из-за отказа электропривода гибридной силовой установки: этот узел команды не делают самостоятельно, а получают от единого, выбранного FIA поставщика.

«Мы очень довольны, – заявил по итогам этапа глава команды Hyundai Жульен Монсе. – Да, это не победа, но вспоминая старт сезона в Монте-Карло мы чувствуем сейчас себя победителями. Приятно видеть, как все в команде улыбаются. Насладимся моментом и снова выложимся на максимум на следующей неделе.

Мы выиграли некоторые спецучастки, Отт Тянак отлично справился с работой, но к сожалению у нас возникла техническая проблема.

Скорость у нас есть. Нам пришлось прибавить, видя как быстра Toyota. И с Монте-Карло нам удалось сделать наши машины значительно быстрее, видно, что в этих шведских условиях наши автомобили работают лучше».

Дополнительная информация: Том Ховард

Читайте также:
Поделились
Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC
Предыдущая новость

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC
Больше от
Сергей Иванов
Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC Ралли Швеция
WRC

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC

Alfa Romeo показала ливрею C42. Так что скрывали? Презентация Alfa Romeo
Формула 1

Alfa Romeo показала ливрею C42. Так что скрывали?

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Барселоне Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Барселоне

Самое важное:

Hyundai: Подиум для нас – как победа
WRC WRC

Hyundai: Подиум для нас – как победа

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC
WRC WRC

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC

Рованпера выиграл этап WRC в Швеции
WRC WRC

Рованпера выиграл этап WRC в Швеции

Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии
WRC WRC

Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.