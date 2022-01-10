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Hyundai первой представила гибридную раллийную машину

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Хэтчбек i20 N потяжелел, но получил дополнительные 136 лошадиных сил

Hyundai первой представила гибридную раллийную машину

Корейский автопроизводитель Hyundai стал первым участником чемпионата мира по ралли, официально презентовавшим гоночный автомобиль нового поколения топ-класса WRC. Хэтчбек i20 N получил гибридную силовую установку.

По сути, это совершенно новая машина. Единственным узлом, который остался от автомобиля прошлого года, является бензиновый мотор объемом 1,6 литра. Но и он теперь дополнен гибридным модулем с электромотором мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил). При этом ожидается, что автомобили нового поколения в целом станут примерно на 70 килограммов тяжелее предыдущих.

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В отличие, например, от Формулы 1, у гибридных машин в ралли будет возможность передвигаться исключительно на электроприводе. Это нужно для перемещения по отдельным, специально выделенным для этого участкам дорожных секций.

Сезон чемпионата мира по ралли стартует уже на следующей неделе, с Ралли Монте-Карло. Таким образом мы вправе ожидать, что остальные участники топ-класса Toyota и Ford презентуют свои гибридные машины в ближайшие дни.

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
1/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
2/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
3/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
4/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
5/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
6/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 2022
Hyundai i20 N Rally1 2022
7/7

Фотограф: Hyundai Motorsport

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