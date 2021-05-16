Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

Гоночное отделение Hyundai обнародовало первые фотографии автомобиля, который заводская команда будет использовать в чемпионате мира по ралли следующего года.

Фото: Hyundai Motorsport

Напомним, с 2022 года в топовом классе турнира вступят в силу новые технические требования (известные как Rally1), под которые строятся машины, заметно отличающиеся от использующихся сейчас. Hyundai, в частности, для создания нового автомобиля использует кузов другой версии серийной модели i20.

Фото: Hyundai Motorsport

Снимки, сделанные в ходе гравийных тестов на юге Франции, по сути являются первыми изображениями автомобиля 2022 года. Ранее фотографиями с испытаний делилась команда M-Sport, однако тогда речь шла о т.н. муле – кузове образца 2021 года с новыми агрегатами внутри. В случае с Hyundai на снимках явно новый автомобиль. Об этом, в частности, можно судить по отсутствию многочисленных аэродинамических элементов, что является следствием введения новых правил.