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WRC Новость

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

Автор:
, Главный редактор

Пока автомобиль несет на себя камуфляжную расцветку – однако по ряду деталей в нем уже можно опознать машину 2022 года

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

Гоночное отделение Hyundai обнародовало первые фотографии автомобиля, который заводская команда будет использовать в чемпионате мира по ралли следующего года. 

 

Фото: Hyundai Motorsport

Напомним, с 2022 года в топовом классе турнира вступят в силу новые технические требования (известные как Rally1), под которые строятся машины, заметно отличающиеся от использующихся сейчас. Hyundai, в частности, для создания нового автомобиля использует кузов другой версии серийной модели i20.

 

Фото: Hyundai Motorsport

Снимки, сделанные в ходе гравийных тестов на юге Франции, по сути являются первыми изображениями автомобиля 2022 года. Ранее фотографиями с испытаний делилась команда M-Sport, однако тогда речь шла о т.н. муле – кузове образца 2021 года с новыми агрегатами внутри. В случае с Hyundai на снимках явно новый автомобиль. Об этом, в частности, можно судить по отсутствию многочисленных аэродинамических элементов, что является следствием введения новых правил. 

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СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли

Предыдущая новость

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли
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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Умберто Скандола
Команды Hyundai Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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