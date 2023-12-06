Hyundai окончательно определилась с составом на предстоящий сезон WRC

О том, что в 2024 году за Hyundai поедут Тьерри Невилль и вернувшийся из M-Sport Ford Отт Тянак, стало известно еще в начале октября. Интрига сохранялась лишь в отношении третьего экипажа.

В итоге команда Сириля Абитбуля приняла довольно редкое решение – хэтчбек i20 N WRC будут по очереди выводить на старт три разных пилота. К Эсапекке Лаппи, чья частичная программа была подтверждена чуть раньше, добавились действующий чемпион WRC2 Андреас Миккельсен и ветеран Дани Сордо.

Норвежец Миккельсен в последний раз выступал в топовой категории еще четыре года назад, а за прошедшее после этого время дважды завоевал титул в «младшем» зачете за рулем Skoda. При этом с 2017 по 2019 годы он уже защищал цвета Hyundai и четырежды поднимался на призовой подиум.

Сордо, который минувшей весной отметил 40-летие, а в WRC выступает с 2003 года, зарекомендовал себя надежным игроком, хотя и не выигрывал гонок с 2020-го.

Пока команда не объявила, как именно будет разделена программа, но первую гонку нового сезона в Монте-Карло почти наверняка проедет 34-летний Миккельсен.

«Мы рады объявить о финальном варианте состава на сезон-2024, – цитирует пресс-служба главу Hyundai WRC Сириля Абитбуля. – Мы обеспечили комбинацию таланта и опыт.

Дани внес серьезный вклад в развитие команды за десять последних лет. Это касается как его усилий на спецучастках, так и работы на базе. Мы рады продолжить сотрудничество с ним.

Столь же приятно видеть возвращение Андреаса, который принесет с собой успешный опыт выступлений в разных классах.

Благодаря тому, что у каждого из гонщиков есть своя специализация, сочетание Эсапекки, Дани и Андреаса позволит нам наилучшим образом подойти к каждому этапу и вместе с Тьерри и Оттом повысить наши шансы».

Теему Суннинен, выступавший за корейцев в 2023-м, останется в запасе вместе с Эмилем Линдхольмом.

Так как Toyota уже озвучила свой состав, вакансии на будущий сезон пока остались только в M-Sport Ford. Пьер-Луи Лубэ договорился с командой о совместных выступлениях, а его напарником, скорее всего, станет Адриен Фурмо.

Новый сезон мирового ралли по традиции стартует в конце января в Монте-Карло.