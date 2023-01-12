Hyundai официально назвала Абитбуля главой своей команды WRC
Бивший глава Renault и Caterham в Формуле 1 перешел на работу в ралли
Слухи о назначении француза появились еще в начале декабря. Поклонники раллийных гонок ожидали, что о контракте с ним производитель объявил во время презентации своей новой машины в начале этой недели, но и там корейская компания продолжала хранить молчание.
Прежний глава команды Андреа Адамо ушел еще в конце 2021 года, и в минувшем сезоне обязанности руководителя выполнял глава отдела двигателей Жюльен Монсе – однако он дал понять, что не готов продолжать эту практику.
В четверг Hyundai официально подтвердила начало работы Абитбуля. 45-летний специалист хорошо известен в Формуле 1, где сделал карьеру в команде Renault, а в 2012-14 годах возглавлял Caterham.
Сириль ушел из Больших Призов в самом начале 2021-го, не найдя понимания с большими боссами Alpine. После этого он работал советником в компании Mecachrome, которая поставляет моторы командам Формулы 2 и Формулы 3. В WRC и вообще в ралли он не имеет никакого опыта.
Сириль Абитбуль, руководитель Hyundai Motorsport, с экипажами команды на фоне Hyundai i20 N Rally1
Фото: Hyundai Motorsport
Также в объявлении говорится, что Монсе, под руководством которого команда выиграла пять гонок в прошедшем сезоне и стала второй в зачете производителей, получит повышение внутри компании и станет заниматься «гоночными технологиями будущего».
Первой пробой сил для Абитбуля станет Ралли Монте-Карло, которое откроет новый сезон WRC уже на следующей неделе.
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