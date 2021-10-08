Hyundai нашла замену травмированному пилоту WRC

Команда-сателлит Hyundai – 2C Competition – потеряла в начале недели француза Пьера-Луи Лубе, который сломал ногу, попав в ДТП, и выбыл из строя до конца сезона.

Его место на предстоящем этапе чемпионата займет 29-летний испанец Ниль Соланс, уже выступавший за 2С в прошлом году. Главным достижением гонщика пока остается титул чемпиона Junior WRC в 2017 году.

В этом сезоне Соланс стартует в чемпионате Европы, где пока ни разу не финишировал выше четвертого места.

Нил выступит на Ралли Испания вместе с опытным штурманом Марком Марти, известным по работе с Карлосом Сайнсом и Дани Сордо.

Ниль Соланс (справа) и Мигель Ибанес, Ford Fiesta R2 Фото: Sutton Images

Помимо Соланса, на Hyundai i20 в гонке выступят Тьерри Невилль, Отт Тянак, Дани Сордо и Оливер Сольберг – для последнего гонка станет дебютом на асфальте.

Испанский этап WRC пройдет 15-17 октября и будет включать 17 скоростных участков. Гонка может назвать имя нового чемпиона мира: Себастьен Ожье на 24 очка опережает своего партнера по Toyota Элфина Эванса за два этапа до конца сезона.