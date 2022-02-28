Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC

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На прошедшем в этот уик-энд Ралли Швеция сразу два участника из числа лидеров были вынуждены сойти по одной и той же причине. Сначала в пятницу из борьбы выбыл Отт Тянак, который шел вторым, уступая всего 1,1 секунды Элфину Эвансу. Затем уже сам Эванс в воскресенье сошел с дистанции.

В обеих случаях сходы были вызваны отказом электрической составляющей в гибридных силовых установках машин топ-класса, созданных по новому регламенту Ралли1. И если двигатели внутреннего сгорания автопроизводители делают сами, то добавившийся к ним электропривод и тяговая батарея у всех одинаковые – их монопольно поставляет компания Compact Dynamics.

Так вот, в случае отказа электропривода, батареи, управляющей электроники или иного элемента в автомобиле загорается контрольный сигнал. Технически автомобиль способен продолжать движение за счет только двигателя внутреннего сгорания, однако правила это запрещают.

После финиша представители Hyundai и Toyota выразили надежду на то, что в FIA пересмотрят правила, разрешив экипажам продолжать выступление с отключенным электроприом только за счет ДВС.

«Это нормально для автоспорта, когда случаются отказы техники. Но в гибридных силовых установках мы не можем улучшить электропривод, так как его делает сторонний поставщик. Я надеюсь, что в FIA прислушаются к проблеме и изменят правила», – заявил в частности босс команды Toyota Яри-Матти Латвала.

«Нужно работать вместе. У нас уже были встречи по этому вопросу в ходе уик-энда, так что нужно обязательно изменить правила чтобы избегать таких неприятностей в будущем», – согласился с ним шеф Hyundai Жульен Монсе.

Дополнительная информация: Том Ховард