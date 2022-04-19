Hyundai добилась от FIA пересмотра несправедливого правила

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года в топ-классе чемпионата мира по ралли действует новый регламент Ралли 1. Принципиальным отличием новых машин стал переход на гибридные силовые установки.

Однако сами двигатели внутреннего сгорания остались неизменными, автопроизводители все также делают их сами. А вот электрический компонент гибридного привода у всех команд унифицированный и поставляется выбранным FIA сторонним поставщиком.

Проблема, однако, в том, что в случае поломки электрического привода в гибриде по правилам гонщик, сошедший на спецучастке, получал шанс продолжить выступление, но со штрафом в 10 минут. Такое же наказание положено за любую поломку, но здесь речь идет об отказе механизма, который команде навязан и надежность которого она не контролирует.

В Ралли Швеция лидировавший пилот Hyundai Отт Тянак был вынужден сойти со спецучастка как раз из-за загорания контрольной лампы неисправности электрической составляющей силовой установки. При этом он все еще мог продолжать ехать за счет ДВС, но правила ему это запрещали.

Это вынудило команду обратиться к FIA с предложением пересмотреть правила, так как гонщик оказался наказан за то, в чем не было ни его вины, ни вины команды.

В итоге перед стартом следующего этапа в Хорватии правила были пересмотрены. Теперь за отказ гибридного привода положен штраф не в 10 минут, а всего в 2 минуты.

«Конечно, две минуты лучше десяти, но это все равно не совсем справедливо, тем более, учитывая, что пилот может добраться до конца спецучастка только на двигателе внутреннего сгорания, – цитирует издание Dirt Fish главу команды Hyundai Жульена Монсе. – Но скажу честно, дело еще не закрыто и мы продолжаем работать с FIA для поиска решения».