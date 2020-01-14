Грязин выступит в WRC 2 за Hyundai

В новом сезоне Hyundai Motorsport выставит два экипажа в классе WRC 2, и один из них будут составят россияне Николай Грязин и Ярослав Федоров. Пресс-служба 22-летнего гонщика сообщила, что россияне примут участие как минимум в восьми этапах предстоящего сезона. Первым из этих этапов станет Ралли Монте-Карло, которое пройдет уже в двадцатых числах января.

Подготовкой и обслуживанием техники Hyundai займется эстонская RedGrey Team – такое имя в 2020 году получила команда, ранее известная как MM Motorsport. Напомним, что этот коллектив основан в 2006 году пилотом Маркко Мяртином, выступавшим в чемпионате мира на протяжении 5 сезонов и одержавшим 5 побед на этапах WRC.

Таким образом, Николаю Грязину придется прекратить сотрудничество с латвийским коллективом SRT, в составе которого он выступал на протяжении практически всей раллийной карьеры и даже в кольцевых гонках (где в 2014 году стал вице-чемпионом России).

Слайдер Список Ярослав Федоров и Николай Грязин, Hyundai Motorsport N 1 / 4 Фотограф: Hyundai Motorsport Автомобиль Hyundai i20 R5 '20 2 / 4 Фотограф: Hyundai Motorsport Автомобиль Hyundai i20 R5 '20 3 / 4 Фотограф: Hyundai Motorsport Автомобиль Hyundai i20 R5 '20 4 / 4 Фотограф: Hyundai Motorsport

В 2018-м Грязин стал за рулем Skoda вице-чемпионом ERC, а в 2019-м дебютировал в WRC 2, где поднялся на подиум во Франции, выиграл этап в Финляндии и стал четвертым по итогам сезона. На протяжении практически всего сезона россиянин пилотировал Skoda Fabia, которую регулярно называл лучшей машиной категории. Однако выгоды от сотрудничества с Hyundai очевидны: если раньше выступления в ралли были частным проектом семьи Грязиных, теперь речь идет об участии в заводской программе.

«По сути мы стали сотрудниками Hyundai Motorsport, так как именно они будут управлять нашей программой, – прокомментировал Грязин новость в беседе с Motorsport.com. – И возможность в будущем выйти на машину WRC стала для нас решающим фактором. За SRT я теперь выступать уже не смогу. Грустно – да и механикам, которые по сути нас вырастили, тоже обидно. Но все всё понимают и поддерживают нас. А с командой Маркко Мяртина мы уже познакомились – и думаю, все будет хорошо».

Грязин и Федоров уже опробовали автомобиль Hyundai i20 в декабре на одном из этапов Кубка Франции. Николай и Ярослав вылетел с трассы на первом же спецучастке, однако позже организаторы разрешили проехать россиянам проехать большую часть дистанции в качестве нулевого экипажа. Таким образом, спортсмены выполнили основную задачу – адаптироваться к зимним условиям во французских Альпах, где будет проходить и Ралли Монте-Карло.

Второй экипаж Hyundai Motorsport в WRC 2 сформируют норвежцы Оле-Христиан Вейбю и Йонас Андерссон.