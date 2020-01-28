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Грязин стал участником юниорской программы Hyundai

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Грязин стал участником юниорской программы Hyundai
Автор:
28 янв. 2020 г., 11:28

Российский пилот WRC 2 заручился поддержкой корейского автоконцерна.

Компания Hyundai включила пятерых участников чемпионатов по ралли в свою юниорскую программу на 2020 год. Среди них россиянин Николай Грязин, который уже выступает на чемпионате мира за заводскую команду Hyundai в зачете WRC 2. В своем дебюте на Ралли Монте-Карло Грязин финишировал третьим в своем классе и 16-м в общем зачете.

Партнер Грязина по Hyundai, норвежец Оле Кристиан Вейбю также попал в программу. Он был быстрее россиянина в Монте-Карло, однако в последний день допустил ошибку, попал в аварию и сошел с дистанции.

Третьим участником стал Пьер-Луи Лубе, сын чемпиона Европы 1989 года Ива Лубе – он выступает в WRC 3. Кроме того, поддержку Hyundai получили выступающий в британском ралли Каллум Девайн и бельгиец Грегуар Мюнстер.

В прошлом сезоне юниорская программа Hyundai распространялась только на мировой Туринг, где ее участниками также были пятеро пилотов. В компании признали этот опыт успешным и именно этим объяснили решение распространить программу на ралли.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Николай Грязин
Автор Джек Бенион

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