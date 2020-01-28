Грязин стал участником юниорской программы Hyundai
Российский пилот WRC 2 заручился поддержкой корейского автоконцерна.
Компания Hyundai включила пятерых участников чемпионатов по ралли в свою юниорскую программу на 2020 год. Среди них россиянин Николай Грязин, который уже выступает на чемпионате мира за заводскую команду Hyundai в зачете WRC 2. В своем дебюте на Ралли Монте-Карло Грязин финишировал третьим в своем классе и 16-м в общем зачете.
Партнер Грязина по Hyundai, норвежец Оле Кристиан Вейбю также попал в программу. Он был быстрее россиянина в Монте-Карло, однако в последний день допустил ошибку, попал в аварию и сошел с дистанции.
Третьим участником стал Пьер-Луи Лубе, сын чемпиона Европы 1989 года Ива Лубе – он выступает в WRC 3. Кроме того, поддержку Hyundai получили выступающий в британском ралли Каллум Девайн и бельгиец Грегуар Мюнстер.
В прошлом сезоне юниорская программа Hyundai распространялась только на мировой Туринг, где ее участниками также были пятеро пилотов. В компании признали этот опыт успешным и именно этим объяснили решение распространить программу на ралли.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Николай Грязин
|Автор
|Джек Бенион
Грязин стал участником юниорской программы Hyundai
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Шейкдаун
|
ср 22 янв.
ср 22 янв.
|
10:01
16:01
|
|Первый день
|
чт 23 янв.
чт 23 янв.
|
11:00
17:00
|
|Второй день
|
пт 24 янв.
пт 24 янв.
|
02:36
08:36
|
|Третий день
|
сб 25 янв.
сб 25 янв.
|
03:38
09:38
|
|Четвертый день
|
вс 26 янв.
вс 26 янв.
|
02:17
08:17
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта