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WRC / Ралли Хорватия / Новость

Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия

Автор:
, Главный редактор

Москвич попал в аварию в борьбе за второе место в своем классе

Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия

Николай Грязин прекратил борьбу в Ралли Хорватия, попав в аварию на предпоследнем круге гонки. VW Polo, за рулем которого выступает московский пилот, перевернулся – но остался при этом на дороге. Можно предположить, что причиной инцидента стал контакт с земляным откосом.

 

До этого в течение всех трех дней соревнований россиянин находился в числе лидеров своей категории WRC 2. За два спецучастка до окончания гонки он занимал 3-е место и отставал от обладателя 2-й позиции, финна Теему Сунинена, меньше чем на 15 секунд – что давало Грязину определенные шансы подняться на одну строчку выше.

В общем зачете чемпионата мира в категории WRC 2 россиянин перед началом гонки в Хорватии занимал 5-е место – до этого он закончил на 3-м месте предыдущий этап чемпионата мира, прошедший в Финляндии.

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Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия

Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Хорватия
Пилоты Николай Грязин
Автор Кирилл Качнов

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