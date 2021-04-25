Николай Грязин прекратил борьбу в Ралли Хорватия, попав в аварию на предпоследнем круге гонки. VW Polo, за рулем которого выступает московский пилот, перевернулся – но остался при этом на дороге. Можно предположить, что причиной инцидента стал контакт с земляным откосом.

До этого в течение всех трех дней соревнований россиянин находился в числе лидеров своей категории WRC 2. За два спецучастка до окончания гонки он занимал 3-е место и отставал от обладателя 2-й позиции, финна Теему Сунинена, меньше чем на 15 секунд – что давало Грязину определенные шансы подняться на одну строчку выше.

В общем зачете чемпионата мира в категории WRC 2 россиянин перед началом гонки в Хорватии занимал 5-е место – до этого он закончил на 3-м месте предыдущий этап чемпионата мира, прошедший в Финляндии.