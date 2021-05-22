Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
WRC / Ралли Португалия Новости

Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором

Автор:
, Главный редактор

Тем временем Тьерри Невилль сошел с трассы уже во второй раз за одни сутки

Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором

Утренняя секция Ралли Португалии сложилась не слишком удачно для Николая Грязина, являющегося одним из лидеров категории WRC 2. Уже на первом из трех утренних допов на VW Polo россиянина проявилась проблема с системой турбонаддува, которая не позволяла двигателю развивать полную мощность.

По мере прохождения дистанции ситуация усугублялась – гонщик предположил, что где-то в системе появилась постепенно увеличивающаяся трещина. «Сейчас для нас главное – дотянуть до сервиса», – заявил гонщик на финише второго допа дня.

Экипаж выполнил поставленную цель – но потерял немало времени. Если на начало субботы Грязин отставал от деливших первую позицию Теему Сунинена и Эсапекки Лаппи всего на 2 секунды – после трех утренних допов отставание от ставшего единоличным лидером Лаппи выросло почти до полутора минут. При этом россиянин находится всего в 2-х секундах от находящегося на 4-й строчке Оливера Солберга.

В общем зачете продолжает лидировать Отт Тянак на Hyundai, за три допа втрое увеличивший отрыв от Элфина Эванса на Toyota – с 6-ти секунд до 19-ти. Тьерри Невилль на дневном сервисе принял решение прекратить борьбу (в первый раз это произошло после аварии на предпоследнем пятничном допе). На каждом из утренних допов бельгиец проигрывал лидерам по 40-50 секунд, назвав одной из причиной этого некую неисправность автомобиля.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Предыдущая новость

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Пилоты Николай Грязин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

27мин
2
Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

3
Формула 1

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

4
Формула 1

Гран При Монако: стартовая решетка

5
Формула 1

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

Самое важное:
Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором
WRC

Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
WRC

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

20ч
Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

16 мая 2021 г.
СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли
WRC

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли

15 мая 2021 г.
Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai
WRC

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

6 мая 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере) Гран При Монако
Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Красные флаги стали сюрпризом для Ферстаппена. На городской трассе – и после двух аварий на последних минутах тренировок Гран При Монако
Формула 1

Красные флаги стали сюрпризом для Ферстаппена. На городской трассе – и после двух аварий на последних минутах тренировок

Больше от
Николай Грязин
Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия

Ожье попал в ДТП по пути на старт первого воскресного допа Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Ожье попал в ДТП по пути на старт первого воскресного допа Ралли Хорватия

Самый перспективный российский раллист проедет все 12 этапов чемпионата мира этого года
WRC

Самый перспективный российский раллист проедет все 12 этапов чемпионата мира этого года

Самое читаемое Сегодня

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла
Формула 1 Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда
Формула 1 Формула 1

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

Гран При Монако: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Монако: стартовая решетка

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину
Формула 1 Формула 1

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)
Формула 1 Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако
Формула 1 Формула 1

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако

Самое важное:

Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором
WRC WRC

Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
WRC WRC

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC WRC

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли
WRC WRC

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.