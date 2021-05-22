Утренняя секция Ралли Португалии сложилась не слишком удачно для Николая Грязина, являющегося одним из лидеров категории WRC 2. Уже на первом из трех утренних допов на VW Polo россиянина проявилась проблема с системой турбонаддува, которая не позволяла двигателю развивать полную мощность.

По мере прохождения дистанции ситуация усугублялась – гонщик предположил, что где-то в системе появилась постепенно увеличивающаяся трещина. «Сейчас для нас главное – дотянуть до сервиса», – заявил гонщик на финише второго допа дня.

Экипаж выполнил поставленную цель – но потерял немало времени. Если на начало субботы Грязин отставал от деливших первую позицию Теему Сунинена и Эсапекки Лаппи всего на 2 секунды – после трех утренних допов отставание от ставшего единоличным лидером Лаппи выросло почти до полутора минут. При этом россиянин находится всего в 2-х секундах от находящегося на 4-й строчке Оливера Солберга.

В общем зачете продолжает лидировать Отт Тянак на Hyundai, за три допа втрое увеличивший отрыв от Элфина Эванса на Toyota – с 6-ти секунд до 19-ти. Тьерри Невилль на дневном сервисе принял решение прекратить борьбу (в первый раз это произошло после аварии на предпоследнем пятничном допе). На каждом из утренних допов бельгиец проигрывал лидерам по 40-50 секунд, назвав одной из причиной этого некую неисправность автомобиля.