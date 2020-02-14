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WRC / Интервью

Грязин о грязи: мини-интервью между Монте-Карло и Швецией

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Грязин о грязи: мини-интервью между Монте-Карло и Швецией
Автор:
, Главный редактор
14 февр. 2020 г., 05:45

Накануне старта второго этапа чемпионата мира по ралли единственный российский участник турнира рассказал нам о сюрпризах, с которыми столкнулся на первом этапе – знаменитом Монте-Карло.

Единственные российские участники Ралли Швеция в этом году – экипаж Николая Грязина и Ярослава Федорова. Впрочем, даже при наличии на трассе других российских спортсменов главное внимание отечественных болельщиков было бы сконцентрировано именно на Николае и Ярославе. Напомним, в этом году москвич и челябинец впервые выступают за заводскую команду – представляют в категории WRC 2 (своего рода первая лига мирового ралли) коллектив Hyundai Motorsport N.

Три недели назад россияне открыли сезон первым в карьере выступлением на легендарном Ралли Монте-Карло. Дебютируя на столь сложной гонке (где в рамках одного допа сухой асфальт может смениться голым льдом), нет смысла гнаться за победой – и Грязин с Федоровым проехали гонку именно так, как надо, если хочешь получить плюсик от руководства Hyundai Motorsport.

Третье место в WRC 2 по итогам ралли не является таким уж большим достижением: в соответствующем зачете выступало всего пять экипажей, и даже занявшим второе место бельгийцам Николай и Ярослав проиграли больше двух минут. Но, во-первых, в актив россиянам можно занести уже сам факт попадания на финиш. А во-вторых, этот факт особенно хорошо смотрится на фоне выступления второго экипажа Hyundai Motorsport N – более опытный норвежец Оле-Кристиан Вейбю попал в аварию и до финиша не добрался.

В хорошей компании: машина Николая Грязина рядом с автомобилями Отта Тянака (действующего чемпиона мира), Тьерри Невилля (многократного вице-чемпиона мира) и Себастьяна Леба (лучшего раллиста всех времен)

В хорошей компании: машина Николая Грязина рядом с автомобилями Отта Тянака (действующего чемпиона мира), Тьерри Невилля (многократного вице-чемпиона мира) и Себастьяна Леба (лучшего раллиста всех времен)

Фото: Hyundai Motorsport

Ралли Швеция – гонка не столь специфическая и уже опробованная Грязиным в прошлом году. Поэтому и цели на нее менее скромные, чем на первый этап чемпионата. Это раллист подтвердил в мини-интервью российскому Motorsport.com по прибытии на место проведения шведской гонки. Впрочем, львиная доля разговора, как нетрудно догадаться, была посвящена выступлению в Монте-Карло.

- Если в Монте-Карло главной целью было доехать, сейчас надеемся чувствовать себя более расслабленно и иметь возможность ехать быстрее, – подтвердил наши догадки Николай. – Конечно, не очень понятно, что будет с погодой – но пока ставим целью не просто ехать, а атаковать.

Возвращаясь к первому выступлению в Монте-Карло – что больше всего запомнилось?

Грязь – та грязь, которую выбрасывает на асфальт, когда машины режут повороты. Я знал, что на этой гонке в целом принято их резать – но удивило, насколько сильно и часто режут. Получается, что на втором прохождении спецучастка [абсолютное большинство спецучастков экипажи преодолевали дважды: первый раз – утром, второй – днем] вроде как надо ускоряться. И казалось бы, там заранее понятно, где будет грязно. Но ехавшие впереди машины вытаскивали новые порции грязи на дорогу, и ее становилось очень много. Местами машина скользит, будто ты и не на асфальте вовсе. А особого опыта езды в таких условиях у меня нет – и в итоге на втором прохождении я порой ехал даже медленнее, чем на первом.

Одним словом, самое сильное впечатление – не снег и даже не черный лед [тонкий и прозрачный слой льда на асфальте, который часто становится ловушкой для пилотов], а именно грязь. И если хочешь хорошо ехать Монте-Карло – надо учиться резать повороты и осваивать езду по грязному асфальту. К счастью, у нас в команде есть, с кем проконсультироваться.

У вас был экипаж-разведчик, проезжавший по спецучасткам уже после их перекрытия для обычного движения и сообщавший данные о состоянии дороги. Кто именно работал в этом экипаже?

Мой отец [Станислав Грязин, в прошлом – тоже успешный раллист] и штурман Константин Александров. Для них это тоже был первый опыт, и учиться пришлось на ходу. Все-таки работа разведчиков весьма специфична.

Информации может быть очень много – и надо разумно подходить к тому, что писать, что не писать. В идеале разведке тоже надо учиться у опытных спортсменов. Но в целом со своей задачей отец и Константин справились – быстро адаптировались к моим запросам и поняли, какая именно информация для меня особенно важна и ценна.

А после прохождения разведчиков ситуация может еще раз поменяться?

Вполне. Тебе могут сообщить о наличии укатанного снега или льда – а когда ты сам окажешься в нужной точке, там будет какой-то микс, какая-то снежная каша. Это, в частности, сильно зависит от того, на солнце соответствующая часть дороги или в тени. На солнце лед может растаять и стать водой, а в тени все останется как было.

Для Николая первый этап чемпионата мира был всего лишь второй гонкой за рулем Hyundai i20

Для Николая первый этап чемпионата мира был всего лишь второй гонкой за рулем Hyundai i20

Фото: Hyundai Motorsport

По ходу гонки в своем телеграме Вы писали, что одна из проблем – чтение дороги. Был какой-то прогресс в этом плане по ходу гонки?

В целом да, на вторых прохождениях я чувствовал себя увереннее, и в конце гонки оценивал дорогу и зацеп на ней лучше, чем сразу после старта. Но, с другой стороны, нас сдерживали отсутствие опыта и желание доехать до финиша. Мы ехали с очень большим запасом – а если не рискуешь, то часто нет возможности полноценно «прощупать» дорогу, понять, как надо действовать в тех или иных условиях.

Монте-Карло – это среди прочего легендарные конкретные допы вроде Турини или Систерона. На вас какие-то конкретные дороги произвели особое впечатление?

Допы все хорошие, запомнились скорее условия. В частности, четверг. Наши первые два допа на Монте-Карло – и сразу ночные, по дорогам, где есть и чистый лед, и снег, и грязь. Шины стоят «оверкроссом» – то есть по диагонали две шипованных покрышки и два слика [это решение используется на смешанном покрытии и помогает сделать машину более предсказуемой, частично компенсировав отсутствие блокировки центрального дифференциала]. Надо осваиваться с нестандартным поведением машины, дорогу прочитать сложно… Иногда кажется, что все очень плохо – а на деле зацепа вполне достаточно.

Классическое Монте-Карло должно заканчиваться ночными допами, на этот же раз в темное время суток прошли открывавшие гонку спецучастки – что дополнительно усложняло задачу дебютантам

Классическое Монте-Карло должно заканчиваться ночными допами, на этот же раз в темное время суток прошли открывавшие гонку спецучастки – что дополнительно усложняло задачу дебютантам

Фото: Hyundai Motorsport

P.S. Первый спецучасток Ралли Швеция стартует сегодня в 10:42 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Николай Грязин
Автор Кирилл Качнов

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