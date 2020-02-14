Грязин о грязи: мини-интервью между Монте-Карло и Швецией

Единственные российские участники Ралли Швеция в этом году – экипаж Николая Грязина и Ярослава Федорова. Впрочем, даже при наличии на трассе других российских спортсменов главное внимание отечественных болельщиков было бы сконцентрировано именно на Николае и Ярославе. Напомним, в этом году москвич и челябинец впервые выступают за заводскую команду – представляют в категории WRC 2 (своего рода первая лига мирового ралли) коллектив Hyundai Motorsport N.

Три недели назад россияне открыли сезон первым в карьере выступлением на легендарном Ралли Монте-Карло. Дебютируя на столь сложной гонке (где в рамках одного допа сухой асфальт может смениться голым льдом), нет смысла гнаться за победой – и Грязин с Федоровым проехали гонку именно так, как надо, если хочешь получить плюсик от руководства Hyundai Motorsport.

Третье место в WRC 2 по итогам ралли не является таким уж большим достижением: в соответствующем зачете выступало всего пять экипажей, и даже занявшим второе место бельгийцам Николай и Ярослав проиграли больше двух минут. Но, во-первых, в актив россиянам можно занести уже сам факт попадания на финиш. А во-вторых, этот факт особенно хорошо смотрится на фоне выступления второго экипажа Hyundai Motorsport N – более опытный норвежец Оле-Кристиан Вейбю попал в аварию и до финиша не добрался.

В хорошей компании: машина Николая Грязина рядом с автомобилями Отта Тянака (действующего чемпиона мира), Тьерри Невилля (многократного вице-чемпиона мира) и Себастьяна Леба (лучшего раллиста всех времен) Фото: Hyundai Motorsport

Ралли Швеция – гонка не столь специфическая и уже опробованная Грязиным в прошлом году. Поэтому и цели на нее менее скромные, чем на первый этап чемпионата. Это раллист подтвердил в мини-интервью российскому Motorsport.com по прибытии на место проведения шведской гонки. Впрочем, львиная доля разговора, как нетрудно догадаться, была посвящена выступлению в Монте-Карло.

- Если в Монте-Карло главной целью было доехать, сейчас надеемся чувствовать себя более расслабленно и иметь возможность ехать быстрее, – подтвердил наши догадки Николай. – Конечно, не очень понятно, что будет с погодой – но пока ставим целью не просто ехать, а атаковать.

Возвращаясь к первому выступлению в Монте-Карло – что больше всего запомнилось?

Грязь – та грязь, которую выбрасывает на асфальт, когда машины режут повороты. Я знал, что на этой гонке в целом принято их резать – но удивило, насколько сильно и часто режут. Получается, что на втором прохождении спецучастка [абсолютное большинство спецучастков экипажи преодолевали дважды: первый раз – утром, второй – днем] вроде как надо ускоряться. И казалось бы, там заранее понятно, где будет грязно. Но ехавшие впереди машины вытаскивали новые порции грязи на дорогу, и ее становилось очень много. Местами машина скользит, будто ты и не на асфальте вовсе. А особого опыта езды в таких условиях у меня нет – и в итоге на втором прохождении я порой ехал даже медленнее, чем на первом.

Одним словом, самое сильное впечатление – не снег и даже не черный лед [тонкий и прозрачный слой льда на асфальте, который часто становится ловушкой для пилотов], а именно грязь. И если хочешь хорошо ехать Монте-Карло – надо учиться резать повороты и осваивать езду по грязному асфальту. К счастью, у нас в команде есть, с кем проконсультироваться.

У вас был экипаж-разведчик, проезжавший по спецучасткам уже после их перекрытия для обычного движения и сообщавший данные о состоянии дороги. Кто именно работал в этом экипаже?

Мой отец [Станислав Грязин, в прошлом – тоже успешный раллист] и штурман Константин Александров. Для них это тоже был первый опыт, и учиться пришлось на ходу. Все-таки работа разведчиков весьма специфична.

Информации может быть очень много – и надо разумно подходить к тому, что писать, что не писать. В идеале разведке тоже надо учиться у опытных спортсменов. Но в целом со своей задачей отец и Константин справились – быстро адаптировались к моим запросам и поняли, какая именно информация для меня особенно важна и ценна.

А после прохождения разведчиков ситуация может еще раз поменяться?

Вполне. Тебе могут сообщить о наличии укатанного снега или льда – а когда ты сам окажешься в нужной точке, там будет какой-то микс, какая-то снежная каша. Это, в частности, сильно зависит от того, на солнце соответствующая часть дороги или в тени. На солнце лед может растаять и стать водой, а в тени все останется как было.

Для Николая первый этап чемпионата мира был всего лишь второй гонкой за рулем Hyundai i20 Фото: Hyundai Motorsport

По ходу гонки в своем телеграме Вы писали, что одна из проблем – чтение дороги. Был какой-то прогресс в этом плане по ходу гонки?

В целом да, на вторых прохождениях я чувствовал себя увереннее, и в конце гонки оценивал дорогу и зацеп на ней лучше, чем сразу после старта. Но, с другой стороны, нас сдерживали отсутствие опыта и желание доехать до финиша. Мы ехали с очень большим запасом – а если не рискуешь, то часто нет возможности полноценно «прощупать» дорогу, понять, как надо действовать в тех или иных условиях.

Монте-Карло – это среди прочего легендарные конкретные допы вроде Турини или Систерона. На вас какие-то конкретные дороги произвели особое впечатление?

Допы все хорошие, запомнились скорее условия. В частности, четверг. Наши первые два допа на Монте-Карло – и сразу ночные, по дорогам, где есть и чистый лед, и снег, и грязь. Шины стоят «оверкроссом» – то есть по диагонали две шипованных покрышки и два слика [это решение используется на смешанном покрытии и помогает сделать машину более предсказуемой, частично компенсировав отсутствие блокировки центрального дифференциала]. Надо осваиваться с нестандартным поведением машины, дорогу прочитать сложно… Иногда кажется, что все очень плохо – а на деле зацепа вполне достаточно.

Классическое Монте-Карло должно заканчиваться ночными допами, на этот же раз в темное время суток прошли открывавшие гонку спецучастки – что дополнительно усложняло задачу дебютантам Фото: Hyundai Motorsport

P.S. Первый спецучасток Ралли Швеция стартует сегодня в 10:42 по московскому времени.