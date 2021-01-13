Грязин будет выступать за частную команду в WRC2
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Российский гонщик продолжит выступать во втором классе чемпионата мира по ралли
Российский гонщик Николай Грязин в 2021 году продолжит выступление в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Вместо заводской команды Hyundai, за которую россиянин выступал в прошлом году, Грязин поедет в частной команде SRT на машине Volkswagen.
Расставание с Hyundai Грязин объяснил несовпадением целей на ближайший год: «Это больше была моя инициатива. Мы друг друга изначально неправильно поняли. Политика команды была в том, чтобы пригласить пилотов, которые сразу дадут результат. Моя же стратегия была в том, чтобы многому научиться у заводской команды».
Грязин также объяснил, что выбрал на сезон-2021 машину Volkswagen из-за мощной инженерной поддержки со стороны производителя.
Прошлый сезон Грязин завершил на пятом месте в классе WRC2.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Николай Грязин
|Автор
|Иван Матушкин
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Грязин будет выступать за частную команду в WRC2
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