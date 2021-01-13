Грязин будет выступать за частную команду в WRC2

Российский гонщик Николай Грязин в 2021 году продолжит выступление в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Вместо заводской команды Hyundai, за которую россиянин выступал в прошлом году, Грязин поедет в частной команде SRT на машине Volkswagen.

Расставание с Hyundai Грязин объяснил несовпадением целей на ближайший год: «Это больше была моя инициатива. Мы друг друга изначально неправильно поняли. Политика команды была в том, чтобы пригласить пилотов, которые сразу дадут результат. Моя же стратегия была в том, чтобы многому научиться у заводской команды».

Грязин также объяснил, что выбрал на сезон-2021 машину Volkswagen из-за мощной инженерной поддержки со стороны производителя.

Прошлый сезон Грязин завершил на пятом месте в классе WRC2.