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Гринсмит останется гонщиком M-Sport в WRC на 2022 год

Автор:
, News editor

Британский пилот продолжит стартовать за рулем Ford в новом сезоне мирового ралли

Гринсмит останется гонщиком M-Sport в WRC на 2022 год

Гус Гринсмит провел в составе M-Sport два последних сезона – подтверждение его нового контракта, которое прозвучало перед стартом Ралли Монца, не стало сюрпризом. 

24-летний гонщик присоединился к Крейгу Брину, также команда сейчас ведет переговоры с живой легендой ралли Себастьеном Лебом. Так как WRC с 2022 года переходит на новый технический формат, M-Sport построила модель Ford Puma с гибридным мотором.

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В нынешнем сезоне Гринсмит стабильно финишировал в середине первой десятки, его лучшим результатом стало четвертое место на Ралли Сафари.

Ожидается, что выступления за M-Sport на постоянной основе продолжит и Адриен Фурмо, а для Леба – если получится договориться – команда будет выставлять на отдельных этапах четвертую машину.

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Гус Гринсмит, Крис Паттерсон, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Гус Гринсмит, Крис Паттерсон, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Фото: M-Sport

 

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