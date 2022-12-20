Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде
Не получив полноценной программы на предстоящий сезон WRC, британец предпочел расстаться с коллективом
На этой неделе стало известно, что команда M-Sport планирует выступать в 2023 году с двумя постоянными пилотами – Оттом Тянаком и Пьером-Луи Лубе. В заявку на Ралли Монте-Карло, которое откроет новый раллийный сезон в январе, вместе с ними вошел 58-летний любитель Журден Сердеридис, который в дальнейшем проведет еще три этапа сезона.
Такое развитие событие окончательно подтвердило, что у Гуса Гринсмита не будет возможности провести предстоящий чемпионат за рулем Ford Puma. В команде подтвердили, что вели переговоры с гонщиком, но договориться не сумели.
Гринсмит выступал за M-Sport в топовом зачете WRC с 2020 года, его лучшим результатом стало четвертое место на кенийском этапе в 2021-м. До этого британец гонялся за команду в «младших» категориях.
Гус Гринсмит, Йонас Андерссон, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Во вторник вечером Гус объявил, что покидает команду. «Мы восемь лет были вместе в беде и радости, – написал он в социальных сетях. – И я ничего бы не стал менять в прошедших событиях.
Теперь я благодарю всех в M-Sport и прощаюсь с ними. Моя программа на 2023 год будет объявлена, когда придет время».
Слухи доносят, что Гринсмит пробовал договориться о выступлениях за Toyota (у японцев пока свободна четвертая машина на некоторых этапах этого сезона) – но пока нет информации, привело ли это к чему-нибудь.
Новый сезон WRC стартует 19 января в Монте-Карло.
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Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде
Не получив полноценной программы на предстоящий сезон WRC, британец предпочел расстаться с коллективом
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