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WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Гонщику WRC пришлось самому строить машину взамен разбитой

Адриан Фурмо поедет на Ралли Швеция на новом автомобиле Ford Puma

Гонщику WRC пришлось самому строить машину взамен разбитой
Том Ховард
Автор:
, News editor
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Раллист Адриан Фурмо разбил свой автомобиль Ford Puma, построенный командой M-Sport, на первом же субботнем спецучастке Ралли Монте-Карло. Он допустил ошибку в одном из поворотов и в результате упал с обрыва.

К счастью, никто из экипажа в аварии не пострадал, однако саму машину починить уже не удастся. Взамен на базе команды в Великобритании построили новый автомобиль, использовав от разбитой машины силовую установку и трансмиссию.

 

Причем Фурмо лично приехал на базу и предложил механикам M-Sport свою помощь.

«После аварии в Монте-Карло, автомобиль уже не может использоваться в Швеции, – рассказал Фурмо Motorsport.com. – Мне было важно приехать и помочь механикам из команды, показать, что я появляюсь не только на раллийных этапах. Они проделали огромную работу, построив четыре машины во время рождественских праздников. Так что то, что я уничтожил одну из этих машин, ребят серьезно расстроило.

Я пока работал над тем, чтобы починить гибридную силовую установку и систему охлаждения, а также вместе с остальными механиками трудился над подвеской. Я поработал и над тем, чтобы перебрать собственно двигатель внутреннего сгорания, это был для меня интересный опыт.

Теперь я чуть больше знаю об устройстве машины, чуть лучше стал ее понимать. Конечно, эта авария стала не лучшим событием в моей карьере, но мне понравилось работать с механиками».

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