Гонщику WRC пришлось самому строить машину взамен разбитой

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Раллист Адриан Фурмо разбил свой автомобиль Ford Puma, построенный командой M-Sport, на первом же субботнем спецучастке Ралли Монте-Карло. Он допустил ошибку в одном из поворотов и в результате упал с обрыва.

К счастью, никто из экипажа в аварии не пострадал, однако саму машину починить уже не удастся. Взамен на базе команды в Великобритании построили новый автомобиль, использовав от разбитой машины силовую установку и трансмиссию.

Причем Фурмо лично приехал на базу и предложил механикам M-Sport свою помощь.

«После аварии в Монте-Карло, автомобиль уже не может использоваться в Швеции, – рассказал Фурмо Motorsport.com. – Мне было важно приехать и помочь механикам из команды, показать, что я появляюсь не только на раллийных этапах. Они проделали огромную работу, построив четыре машины во время рождественских праздников. Так что то, что я уничтожил одну из этих машин, ребят серьезно расстроило.

Я пока работал над тем, чтобы починить гибридную силовую установку и систему охлаждения, а также вместе с остальными механиками трудился над подвеской. Я поработал и над тем, чтобы перебрать собственно двигатель внутреннего сгорания, это был для меня интересный опыт.

Теперь я чуть больше знаю об устройстве машины, чуть лучше стал ее понимать. Конечно, эта авария стала не лучшим событием в моей карьере, но мне понравилось работать с механиками».