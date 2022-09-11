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После того, как три экипажа Hyundai завершили лидерами субботнюю программу Ралли Акрополис, глава гоночных программ концерна Шон Ким запретил гонщикам рисковать на трех спецучастках финального дня, чтобы сохранить позиции и принести марке лучший результат за все время ее выступлений в WRC.

Это гарантировало победу Невилля, который опередил на 15 секунд победителя двух предыдущих этапов Отта Тянака и почти на две минуты – ветерана Дани Сордо. Для ветерана это уже пятая гонка кряду, которую он заканчивает на третьей позиции.

Такое решение корейцев многие сочли странным, ибо оно лишило Тянака важных очков в тот самый момент, когда у эстонца появились шансы нагнать лидера сезона Калле Рованперу. Тот еще в первый день потерял много времени, открывая спецучастки, а в начале второго по сути выбыл из гонки, когда врезался в придорожное дерево и потерял больше семи минут.

В итоге гонщик Toyota увез из Греции лишь четыре очка за второе время на бонусном СУ, тогда как Тянак, ставший на нем быстрейшим, смог заработать 23 (вместо 30, если бы Hyundai позволила Отту победить). Теперь за три гонки до завершения чемпионата между претендентами на титул осталось 53 балла.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport

Начиналось же все в пятницу вовсе не в пользу Hyundai: первый день гонки ознаменовался ярким сражением двух экипажей команды M-Sport Ford. Вернувшийся в чемпионат мира Себастьян Леб с большим трудом смог опередить своего молодого партнера Пьера-Луи Лубе.

Увы, уже утром в субботу оба оказались вне игры: девятикратного чемпиона мира подвела машина, а его соперник проколол шину и потерял две с лишним минуты.

В итоге Лубе продолжил борьбу и смог финишировать четвертым, повторив лучший результат в карьере. Еще один представитель M-Sport Крейг Брин, также пострадавший от проколов, замкнул пятерку лидеров.

Для Toyota этап стал подлинным бедствием. Элфин Эванс, который до воскресного утра держался четвертым, сошел из-за поломки, как днем ранее и Эсапекка Лаппи. Все, что удалось японцам – шестое место Такамото Кацуты.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Участники на технике класса RC2 поднялись в итоговом протоколе до седьмой строчки. В этот раз объективно сильнейшим был Эмиль Линдхольм, который захватил лидерство на первом же пятничном допе и в дальнейшем лишь наращивал отрыв.

Следом финишировал российский экипаж Николая Грязина, также выступающий на Skoda Fabia. Отставание от Линдхольма составило 36 секунд, но от третьего места москвич уехал на две с половиной минуты.

Сезон WRC продолжится в начале октября в Новой Зеландии.

Результаты бонусного СУ16

Результаты Ралли Акрополис