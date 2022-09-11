Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC
Тьерри Невилль одержал на греческих дорогах первую победу в сезоне, лидер чемпионата Калле Рованпера во второй раз подряд не смог добиться результата
После того, как три экипажа Hyundai завершили лидерами субботнюю программу Ралли Акрополис, глава гоночных программ концерна Шон Ким запретил гонщикам рисковать на трех спецучастках финального дня, чтобы сохранить позиции и принести марке лучший результат за все время ее выступлений в WRC.
Это гарантировало победу Невилля, который опередил на 15 секунд победителя двух предыдущих этапов Отта Тянака и почти на две минуты – ветерана Дани Сордо. Для ветерана это уже пятая гонка кряду, которую он заканчивает на третьей позиции.
Такое решение корейцев многие сочли странным, ибо оно лишило Тянака важных очков в тот самый момент, когда у эстонца появились шансы нагнать лидера сезона Калле Рованперу. Тот еще в первый день потерял много времени, открывая спецучастки, а в начале второго по сути выбыл из гонки, когда врезался в придорожное дерево и потерял больше семи минут.
В итоге гонщик Toyota увез из Греции лишь четыре очка за второе время на бонусном СУ, тогда как Тянак, ставший на нем быстрейшим, смог заработать 23 (вместо 30, если бы Hyundai позволила Отту победить). Теперь за три гонки до завершения чемпионата между претендентами на титул осталось 53 балла.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport
Начиналось же все в пятницу вовсе не в пользу Hyundai: первый день гонки ознаменовался ярким сражением двух экипажей команды M-Sport Ford. Вернувшийся в чемпионат мира Себастьян Леб с большим трудом смог опередить своего молодого партнера Пьера-Луи Лубе.
Увы, уже утром в субботу оба оказались вне игры: девятикратного чемпиона мира подвела машина, а его соперник проколол шину и потерял две с лишним минуты.
В итоге Лубе продолжил борьбу и смог финишировать четвертым, повторив лучший результат в карьере. Еще один представитель M-Sport Крейг Брин, также пострадавший от проколов, замкнул пятерку лидеров.
Для Toyota этап стал подлинным бедствием. Элфин Эванс, который до воскресного утра держался четвертым, сошел из-за поломки, как днем ранее и Эсапекка Лаппи. Все, что удалось японцам – шестое место Такамото Кацуты.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
Участники на технике класса RC2 поднялись в итоговом протоколе до седьмой строчки. В этот раз объективно сильнейшим был Эмиль Линдхольм, который захватил лидерство на первом же пятничном допе и в дальнейшем лишь наращивал отрыв.
Следом финишировал российский экипаж Николая Грязина, также выступающий на Skoda Fabia. Отставание от Линдхольма составило 36 секунд, но от третьего места москвич уехал на две с половиной минуты.
Сезон WRC продолжится в начале октября в Новой Зеландии.
Результаты бонусного СУ16
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|9'54.5
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|9'57.5
|3.0
|3
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|10'00.9
|6.4
|4
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|10'05.9
|11.4
|5
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|10'07.1
|12.6
|Полные результаты
Результаты Ралли Акрополис
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:34'52.0
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:35'07.0
|15.0
|3
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:36'41.7
|1'49.7
|4
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:38'34.2
|3'42.2
|5
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:39'01.0
|4'09.0
|6
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:41'13.1
|6'21.1
|7
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:42'38.6
|7'46.6
|8
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:43'14.7
|8'22.7
|9
|Alexandros Tsouloftas
Ross Whittock
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|3:45'45.8
|10'53.8
|10
| Эйвинд Брунильдсен
Roger Eilertsen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:45'48.7
|10'56.7
|Полные результаты
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