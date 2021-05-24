Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID

Норвежец и его штурман Йонас Андерссон нарушили карантинные ограничения, установленные FIA и правительством Португалии.

Эта история началась еще до старта гонки, когда анализ Вейбю на коронавирус дал в четверг положительный результат. Вместо выступления в классе WRC2 спортсмена отправили на карантин – после чего оказалось, что тот заранее знал о заболевании, но не сообщил об этом делегату FIA.

Более того, уже будучи носителем вируса, Оле-Кристиан продолжал контактировать с другими людьми по пути из Испании в Португалию. Мало того, его въезд в страну стал нарушением уже не спортивных, а государственных законов.

За это гонщика Hyundai отстранили от выступлений на полгода. Штурман Йонас Андерссон, который был в курсе ситуации, но не сообщил о контакте с заболевшим, получил более мягкое наказание – три месяца без гонок.

По информации Motorsport.com, в команде намерены наложить на экипаж дополнительные собственные санкции – вплоть до возможности отказа от дальнейшего сотрудничества.

Победителем Ралли Португалия в зачете WRC2 стал Эсапекка Лаппи на VW, сильнейший представитель Hyundai Оливер Сольберг финишировал только пятым.