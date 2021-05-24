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WRC / Ралли Португалия Новость

Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID

Автор:

Заводской пилот Hyundai Оле-Кристиан Вейбю шесть ближайших месяцев не сможет выступать ни в каких соревнованиях

Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID

Норвежец и его штурман Йонас Андерссон нарушили карантинные ограничения, установленные FIA и правительством Португалии. 

Эта история началась еще до старта гонки, когда анализ Вейбю на коронавирус дал в четверг положительный результат. Вместо выступления в классе WRC2 спортсмена отправили на карантин – после чего оказалось, что тот заранее знал о заболевании, но не сообщил об этом делегату FIA.

Более того, уже будучи носителем вируса, Оле-Кристиан продолжал контактировать с другими людьми по пути из Испании в Португалию. Мало того, его въезд в страну стал нарушением уже не спортивных, а государственных законов. 

За это гонщика Hyundai отстранили от выступлений на полгода. Штурман Йонас Андерссон, который был в курсе ситуации, но не сообщил о контакте с заболевшим, получил более мягкое наказание – три месяца без гонок.  

По информации Motorsport.com, в команде намерены наложить на экипаж дополнительные собственные санкции – вплоть до возможности отказа от дальнейшего сотрудничества. 

Победителем Ралли Португалия в зачете WRC2 стал Эсапекка Лаппи на VW, сильнейший представитель Hyundai Оливер Сольберг финишировал только пятым.

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Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия

Предыдущая новость

Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Пилоты Оле Кристиан Вайби
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джакомо Раули

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