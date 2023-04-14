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Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватия

Ирландцу, который выступал за заводскую команду Hyundai, было 33 года

Том Ховард
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Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватия
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Авария произошла днем в четверг на асфальтовой дороге к северу от Загреба, где Hyundai проводила частые тесты в преддверии четвертого этапа сезона мирового ралли. Подробности случившегося неизвестны, но команда официально подтвердила, что Крейг Брин получил повреждения, несовместимые с жизнью. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал.

В нынешнем сезоне Брин вернулся в Hyundai после года в составе M-Sport Ford и выступал с частичной программой. Он финишировал вторым в Швеции, повторив лучший результат в карьере, и должен был вернуться за руль в Хорватии. 

Крейг девять раз поднимался на подиум WRC и финишировал шестым в общем зачете по итогам прошлого сезона, однако не одержал ни одной победы. 

Команда подтвердила его смерть в коротком информационном сообщении: «Hyundai Motorsport с глубокой печалью сообщает, что гонщик Крейг Брин погиб в аварии на тестах перед Ралли Хорватия. 

Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в аварии, произошедшей вскоре после полудня.  

Hyundai Motorsport выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным болельщикам Крейга. 

Команда не будет делать никаких дополнительных комментариев по этому поводу».

Организаторы чемпионата мира добавили: «Вся семья WRC пребывает в шоке и печали, узнав о кончине Крейга Брина. Наши соболезнования его семье и друзьям, в этот невероятно печальный момент наши мысли с ними».

Схожее заявление сделал и президент FIA Мохаммед Бин Сулайем: «От имени федерации я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крейга Брина в связи с его гибелью во время аварии на частных тестах в Хорватии. Наши мысли и молитвы в это трудное время с его близкими и раллийным сообществом».

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, на пути ко второму месту в Ралли Швеция 2023 года

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, на пути ко второму месту в Ралли Швеция 2023 года

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Крейг, сын раллийного гонщика Рея Брина, начинал карьеру в кольцевых сериях, но с 2009 года полностью переключился на ралли. 

Начав с британских соревнований, с 2011-го ирландец перешел в чемпионат мира, где стал первым победителем в зачете WRC Academy.

В 2016-м он получил возможность выступать за заводскую команду Citroen с частичной программой, завоевав свой первый подиум на этапе в Финляндии. Брит выступал за французов до конца 2018 года. 

Затем от три года защищал цвета Hyundai и за это время в девяти гонках четырежды поднялся на пьедестал. На 2022-й гонщик ушел в M-Sport, а перед стартом нынешнего чемпионата вернулся к корейскому производителю.

Крейг провел в чемпионате мира в общей сложности 82 гонки, в которых 30 раз становился лучшим на спецучастках.

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