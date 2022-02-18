Гонка в Бельгии пополнила календарь WRC 2022 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дата соревнований и их формат были известны изначально – 18-21 августа на асфальте. Главных кандидатов было три, но Северная Ирландия выбыла из числа претендентов еще в конце 2021-го из-за организационных проблем.

После этого FIA предстояло сделать выбор между двумя известными гонками – Ралли Ипр в Бельгии и Ралли Злин в Чехии. В пятницу стало известно, что место в календаре получила первая.

Год назад бельгийская гонка уже принимала этап чемпионата, тогда победителем стал местный герой Тьерри Невилль на Hyundai.

«В прошлом году Бельгия принесла в WRC нечто особенное благодаря своим коварным спецучасткам и высоким скоростям, – цитирует пресс-слкжба Йону Зибаль, управляющего директора промоутера WRC. – Регион в окрестностях Ипра всю неделю практически живет ралли.

На спецучастках множество зрителей, и мы не сомневаемся, что в этом году тот же ажиотаж можно будет наблюдать в сервис-парке в самом городе, куда смогут попасть болельщики».

При этом организаторы чемпионата отметили и профессионализм чешских организаторов, дав понять, что у этой гонки тоже есть будущее – но пока она останется в чемпионате Европы.

Год назад для спецучастков Ралли Бельгия использовалась кольцевая трасса в Спа. Войдет ли она в программу гонки 2022 года, пока неизвестно.