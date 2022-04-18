Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное
WRC / Ралли Хорватия Новости

Глава команды Hyundai: Мы не тратили двухмесячный перерыв зря

По словам Жульена Монсе, команда использовала перерыв в раллийном календаре, чтобы сделать то, чего не удалось проделать в межсезонье

Том Ховард
Автор:
, News editor
Глава команды Hyundai: Мы не тратили двухмесячный перерыв зря
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Заводская команда Hyundai в зимний перерыв между сезонами столкнулась с двумя сложностями. Во-первых, произошла относительно неожиданная смена руководства. А во-вторых, команде как и ее конкурентам пришлось создавать полностью новые машины по свежему регламенту Ралли1.

В итоге сразу справиться со второй проблемой не получилось, и результаты первого этапа в Монте-Карло сложно назвать успешными. На втором этапе в Швеции пилот Hyundai Тьерри Невилль был на финише уже вторым, а за последующие два месяца перерыва в календаре в Hyundai смогли разобраться со своими техническими сложностями, уверен нынешний руководитель команды Жульен Монсе.

«Двухмесячный перерыв со времен Ралли Швеция был очень полезен, – сказал Монсе. – Мы смогли перегруппироваться к началу новой фазы сезона, которая стартует в Хорватии.

Финиш на подиуме Тьерри Невиля в прошлом этапе был для нас позитивным шагом. И мы продолжаем осваиваться в условиях новых технических правил. Нам повезло, что на нашей базе команды работают отличные специалисты.

Наша цель – бороться за подиумы и победы на каждом этапе сезона. И сейчас, накануне Ралли Хорвария, главным для нас является задача использовать наши наработки, чтобы поднять скорость на асфальтированных спецучастках».

Читайте также:
Поделились
В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное
Предыдущая новость

В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное
Том Ховард Больше от
Том Ховард
В WRC задумались о еще одной гонке на снегу Ралли Швеция
WRC

В WRC задумались о еще одной гонке на снегу

Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года Ралли Швеция
WRC

Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года

Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы Ралли Швеция
WRC

Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы

Самое важное:

Глава команды Hyundai: Мы не тратили двухмесячный перерыв зря
WRC WRC

Глава команды Hyundai: Мы не тратили двухмесячный перерыв зря

В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное
WRC WRC

В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное

Что Лебу делать в DTM? Отвечает Бергер
DTM DTM

Что Лебу делать в DTM? Отвечает Бергер

M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford
Дакар Дакар

M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.