Глава команды Hyundai: Мы не тратили двухмесячный перерыв зря

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Заводская команда Hyundai в зимний перерыв между сезонами столкнулась с двумя сложностями. Во-первых, произошла относительно неожиданная смена руководства. А во-вторых, команде как и ее конкурентам пришлось создавать полностью новые машины по свежему регламенту Ралли1.

В итоге сразу справиться со второй проблемой не получилось, и результаты первого этапа в Монте-Карло сложно назвать успешными. На втором этапе в Швеции пилот Hyundai Тьерри Невилль был на финише уже вторым, а за последующие два месяца перерыва в календаре в Hyundai смогли разобраться со своими техническими сложностями, уверен нынешний руководитель команды Жульен Монсе.

«Двухмесячный перерыв со времен Ралли Швеция был очень полезен, – сказал Монсе. – Мы смогли перегруппироваться к началу новой фазы сезона, которая стартует в Хорватии.

Финиш на подиуме Тьерри Невиля в прошлом этапе был для нас позитивным шагом. И мы продолжаем осваиваться в условиях новых технических правил. Нам повезло, что на нашей базе команды работают отличные специалисты.

Наша цель – бороться за подиумы и победы на каждом этапе сезона. И сейчас, накануне Ралли Хорвария, главным для нас является задача использовать наши наработки, чтобы поднять скорость на асфальтированных спецучастках».