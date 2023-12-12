Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC

Toyota выступала в корпоративной красно-бело-черной гамме с момента возвращения в WRC в 2017 году.

«Мы использовали красный и белый, так как это цвета Японии. Но таких машин стало слишком много, так что мы изменили ливрею», – цитирует пресс-служба президента компании Акио Тойоду.

Постоянными гонщиками Toyota WRC в предстоящем сезоне станут Элфин Эванс и Такамото Кацута, а чемпионы мира Себастьен Ожье и Калле Рованпера будут выступать по неполной программе. Первый этап нового сезона по традиции пройдет в конце января в Монте-Карло.

Примечательно, что черной с 2024-го станет и ливрея гиперкаров Toyota в марафонском чемпионате мира WEC.