Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC
В 2024 году хэтчбеки Yaris Ralli1 выйдут на трассы в радикально черном цвете
Toyota выступала в корпоративной красно-бело-черной гамме с момента возвращения в WRC в 2017 году.
«Мы использовали красный и белый, так как это цвета Японии. Но таких машин стало слишком много, так что мы изменили ливрею», – цитирует пресс-служба президента компании Акио Тойоду.
Постоянными гонщиками Toyota WRC в предстоящем сезоне станут Элфин Эванс и Такамото Кацута, а чемпионы мира Себастьен Ожье и Калле Рованпера будут выступать по неполной программе. Первый этап нового сезона по традиции пройдет в конце января в Монте-Карло.
Примечательно, что черной с 2024-го станет и ливрея гиперкаров Toyota в марафонском чемпионате мира WEC.
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Toyota GR010 команды Toyota Gazoo Racing
Фотограф: Toyota
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Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC
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