WRC Презентация Toyota GR Yaris Rally1 2024
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Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC

В 2024 году хэтчбеки Yaris Ralli1 выйдут на трассы в радикально черном цвете

Том Ховард
Автор Том Ховард
Обновлено
Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota выступала в корпоративной красно-бело-черной гамме с момента возвращения в WRC в 2017 году. 

«Мы использовали красный и белый, так как это цвета Японии. Но таких машин стало слишком много, так что мы изменили ливрею», – цитирует пресс-служба президента компании Акио Тойоду. 

Постоянными гонщиками Toyota WRC в предстоящем сезоне станут Элфин Эванс и Такамото Кацута, а чемпионы мира Себастьен Ожье и Калле Рованпера будут выступать по неполной программе. Первый этап нового сезона по традиции пройдет в конце января в Монте-Карло.

Примечательно, что черной с 2024-го станет и ливрея гиперкаров Toyota в марафонском чемпионате мира WEC.

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Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
1 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
2 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
3 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
4 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
5 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
6 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
7 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
8 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
9 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
10 - 12

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024

Toyota GR Yaris Rally1, ливрея для сезона-2024
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Галерея: Toyota перекрасит свои машины в новом сезоне WRC

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