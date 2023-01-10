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WRC / Презентация Hyundai i20 N Rally1 Галерея

Галерея: Hyundai WRC в сезоне-2023 – машина и экипажи

Вот кто и на какой технике будет защищать цвета корейского производителя в новом сезоне мирового ралли

Галерея: Hyundai WRC в сезоне-2023 – машина и экипажи
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Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
2/15

Фотограф: Hyundai Motorsport

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
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Фотограф: Hyundai Motorsport

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Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
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Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года
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