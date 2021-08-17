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WRC / Ралли Бельгия Галерея

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

Участники чемпионата мира по ралли проехали по трассе, на которой меньше чем через две недели вступят в борьбу пилоты Ф1

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

В минувшие выходные очередной этап чемпионата мира по ралли прошел в Бельгии. Соревнования, обычно носящие имя Ралли Ипр, но на этот раз сменившие название по случаю попадания в календарь WRC, впервые проводились в столь высоком статусе.

Если говорить о трассе ралли, самым заметным отличием от традиционного маршрута был визит участников на автодром в Спа. По его территории (и по знаменитой кольцевой трассе, и по трассе для ралли-кросса) были проложены два спецучастка длиной 9 и 11 км. Воскресная секция соревнований полностью состояла из двух прохождений каждого допа.

В результате фотографы смогли сделать снимки, одинаково непривычные и для поклонников мирового ралли, и для болельщиков Формулы 1.

Гас Гринсмит, Ford
Гас Гринсмит, Ford
1/11

Фотограф: M-Sport M-Sport

Крейг Брин, Hyundai
Крейг Брин, Hyundai
2/11

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Гас Гринсмит, Ford
Гас Гринсмит, Ford
3/11

Фотограф: M-Sport M-Sport

Калле Рованпера, Toyota
Калле Рованпера, Toyota
4/11

Фотограф: Toyota Racing

Тьерри Невилль, Hyundai
Тьерри Невилль, Hyundai
5/11

Фотограф: LAT Images

Элфин Эванс, Toyota
Элфин Эванс, Toyota
6/11

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Элфин Эванс, Toyota
Элфин Эванс, Toyota
7/11

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Тьерри Невилль, Hyundai
Тьерри Невилль, Hyundai
8/11
Элфин Эванс, Toyota
Элфин Эванс, Toyota
9/11

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Тьерри Невилль, Hyundai
Тьерри Невилль, Hyundai
10/11

Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Тьерри Невилль, Hyundai
Тьерри Невилль, Hyundai
11/11

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Самым быстрым на этих спецучастках стал Отт Тянак на Hyundai, выигравший 3 допа из 4-х. Однако в общем зачете эстонец занял только 6-е место.

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Победил же, к радости местных болельщиков, другой гонщик Hyundai – бельгиец Тьерри Невилль. Кстати, среди болельщиков был лучший бельгийский пилот Формулы 1, двукратный вице-чемпион мира Жаки Икс.

«Мы знаем друг друга лет десять, и Жаки – один из тех, кто присылает мне сообщения по ходу каждого ралли, – рассказал после финиша Невилль об особенных отношениях с 76-летним ветераном автоспорта. –  В субботу вечером он прислал сообщение с кучей разных эмодзи: языки пламени и все такое прочее. Я знал, что он будет на финише гонки, и ответил ему просто: мол, завтра увидимся. Думаю, он прекрасно понял, что я имел в виду!»

Тьерри Невилль и Жаки Икс

Тьерри Невилль и Жаки Икс

Фото: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

 

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