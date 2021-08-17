Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

В минувшие выходные очередной этап чемпионата мира по ралли прошел в Бельгии. Соревнования, обычно носящие имя Ралли Ипр, но на этот раз сменившие название по случаю попадания в календарь WRC, впервые проводились в столь высоком статусе.

Если говорить о трассе ралли, самым заметным отличием от традиционного маршрута был визит участников на автодром в Спа. По его территории (и по знаменитой кольцевой трассе, и по трассе для ралли-кросса) были проложены два спецучастка длиной 9 и 11 км. Воскресная секция соревнований полностью состояла из двух прохождений каждого допа.

В результате фотографы смогли сделать снимки, одинаково непривычные и для поклонников мирового ралли, и для болельщиков Формулы 1.

Гас Гринсмит, Ford 1 / 11 Фотограф: M-Sport M-Sport Крейг Брин, Hyundai 2 / 11 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Гас Гринсмит, Ford 3 / 11 Фотограф: M-Sport M-Sport Калле Рованпера, Toyota 4 / 11 Фотограф: Toyota Racing Тьерри Невилль, Hyundai 5 / 11 Фотограф: LAT Images Элфин Эванс, Toyota 6 / 11 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Элфин Эванс, Toyota 7 / 11 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Тьерри Невилль, Hyundai 8 / 11 Элфин Эванс, Toyota 9 / 11 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Тьерри Невилль, Hyundai 10 / 11 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Тьерри Невилль, Hyundai 11 / 11 Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Самым быстрым на этих спецучастках стал Отт Тянак на Hyundai, выигравший 3 допа из 4-х. Однако в общем зачете эстонец занял только 6-е место.

Победил же, к радости местных болельщиков, другой гонщик Hyundai – бельгиец Тьерри Невилль. Кстати, среди болельщиков был лучший бельгийский пилот Формулы 1, двукратный вице-чемпион мира Жаки Икс.

«Мы знаем друг друга лет десять, и Жаки – один из тех, кто присылает мне сообщения по ходу каждого ралли, – рассказал после финиша Невилль об особенных отношениях с 76-летним ветераном автоспорта. – В субботу вечером он прислал сообщение с кучей разных эмодзи: языки пламени и все такое прочее. Я знал, что он будет на финише гонки, и ответил ему просто: мол, завтра увидимся. Думаю, он прекрасно понял, что я имел в виду!»

Тьерри Невилль и Жаки Икс Фото: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport