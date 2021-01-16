Фото: Hyundai i20 Coupe WRC 2021 года
Поделились
Комментарии
Корейский производитель представил ливрею своих машин для нового чемпионата мира
В нынешнем сезоне WRC команды продолжат использовать технику 2020 года, которая получила лишь небольшие доработки в плане аэродинамики. Hyundai сохранила общую цветовую гамму своих машин i20 Coupe но слегка доработала ее. Основные изменения комнулись капота, где стало больше красного, а рамки воздухозаборников получили черную окантовку.
За чемпионов мира двух последних лет в 2021 году будут выступать Отт Тянак, Тьерри Невилль, Дани Сордо и Крейг Брин. Новый сезон мирового ралли стартует 21 января в Монте-Карло.
Читайте также:
Hyundai i20 Coupe WRC
1/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
2/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
3/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
4/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
5/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
6/7
Фотограф: Hyundai
Hyundai i20 Coupe WRC
7/7
Фотограф: Hyundai
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Команды
|Hyundai Motorsport
Самое читаемое Сегодня
Фото: Hyundai i20 Coupe WRC 2021 года
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Бонусный СУ Ралли Монца
10 мая 2020 г.
Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»
9 мая 2020 г.
Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты
6 мая 2020 г.
Ралли Тур де Корс 1998. Видео
3 мая 2020 г.
Герои: Шанс - Мишель Мутон
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер