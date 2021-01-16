Фото: Hyundai i20 Coupe WRC 2021 года

В нынешнем сезоне WRC команды продолжат использовать технику 2020 года, которая получила лишь небольшие доработки в плане аэродинамики. Hyundai сохранила общую цветовую гамму своих машин i20 Coupe но слегка доработала ее. Основные изменения комнулись капота, где стало больше красного, а рамки воздухозаборников получили черную окантовку.

За чемпионов мира двух последних лет в 2021 году будут выступать Отт Тянак, Тьерри Невилль, Дани Сордо и Крейг Брин. Новый сезон мирового ралли стартует 21 января в Монте-Карло.