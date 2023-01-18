Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока
На предстоящем Ралли Монте-Карло британский коллектив отдаст дань памяти трагически погибшему пилоту и экстремалу
Кен Блок погиб в первые дни нового года, попав в аварию на снегоходе. На первом этапе нового сезона WRC, который пройдет в предстоящие выходные, команда M-Sport вспомнит американца, который прежде стартовал в ее составе…
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