Предыдущая / Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC Следующая / Абитбуль объяснил, чем Формула 1 может заинтересовать Hyundai
WRC / Ралли Монте-Карло Новость

Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока

На предстоящем Ралли Монте-Карло британский коллектив отдаст дань памяти трагически погибшему пилоту и экстремалу

Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кен Блок погиб в первые дни нового года, попав в аварию на снегоходе. На первом этапе нового сезона WRC, который пройдет в предстоящие выходные, команда M-Sport вспомнит американца, который прежде стартовал в ее составе…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC

Абитбуль объяснил, чем Формула 1 может заинтересовать Hyundai
Кен Блок Больше от
Кен Блок
Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Other rally

Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Легендарный Кен Блок вернется в чемпионат мира по ралли-кроссу на электрокаре

Легендарный Кен Блок вернется в чемпионат мира по ралли-кроссу на электрокаре

Ралли-Кросс

Блок выступит в WRX на электрокаре Легендарный Кен Блок вернется в чемпионат мира по ралли-кроссу на электрокаре

Создатель «Бэтмобиля» нарисовал для Кена Блока новый «Мустанг»

Создатель «Бэтмобиля» нарисовал для Кена Блока новый «Мустанг»

Автомобили

Представили новый Ford Кена Блока Создатель «Бэтмобиля» нарисовал для Кена Блока новый «Мустанг»

M-Sport Больше от
M-Sport
Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC

Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC

Презентация ливреи Ford Puma Rally1
WRC
Презентация ливреи Ford Puma Rally1

Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC

Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде

Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде

WRC

Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде

На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель

На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель

WRC

На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель

Самое важное:

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Формула 1

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Формула 1

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон

Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон

Формула 2

Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон

Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине

Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине

Формула 1

Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.