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WRC / Ралли Монца Новости

Финальная гонка WRC в Монце получила новый маршрут

Автор:
, News editor

Организаторы ноябрьского этапа представили расписание – участников ждут 16 спецучастков на знаменитой трассе Ф1 и в ее окрестностях

Финальная гонка WRC в Монце получила новый маршрут

Итальянская гонка появилась в календаре в качестве замены отмененному Ралли Япония. Она пройдет 19-21 ноября и завершит сезон мирового ралли.

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Год назад Ралли Монца уже решило судьбу титула: Себастьен Ожье смог переиграть своего партнера по Toyota Элфина Эванса и стал сильнейшим в седьмой раз за карьеру.

На этот раз гонка вновь будет базироваться на знаменитом автодроме, принимающем Гран При Италии Ф1, но ее маршрут будет выстроен немного иначе.

Общая протяженность 16 скоростных участков составит 254,46 км. Однако сама трасса примет только восемь допов, а не десять, как год назад. Оставшиеся пройдут на горных дорожках в окрестностях Бергамо.

Именно на них начнется борьба пятничным утром, но после обеда участники вернутся в Монцу. Похожим будет и расписание субботы. А вот финальный день полностью пройдет на трассе Ф1.

В ближайший уик-энд участников WRC ждет этап в Испании. Ожье уже там может стать восьмикратным чемпионом мира, если заработает на шесть очков больше, чем Эванс.

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Фото: McKlein / Motorsport Images

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