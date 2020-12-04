Переменчивая погода в Северной Италии заметно усложнила задачу участникам Ралли Монца – решающего этапа чемпионата мира. На скользком и не всегда чистом асфальте ошибки допускают даже главные звезды WRC. В частности, на первом пятничном спецучастке с трассы вылетел Тьерри Невилль на Hyundai.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

Машина бельгийца заглохла и завелась далеко не сразу – из-за этого гонщик разом потерял около 20 секунд. Раньше в этом же повороте допустил ошибку и Себастьен Ожье, который ведет борьбу за чемпионский титул – но в случае с французом все ограничилось безобидным контактом с тюком сена.

С более серьезными проблемами Ожье столкнулся на втором спецучастке дня, частично проходившем непосредственно по знаменитой кольцевой трассе. В момент въезда на знаменитый бэнкинг (профилированный скоростной поворот, который сейчас при проведении кольцевых гонок не используется) начало сильно запотевать лобовое стекло Toyota Yaris.

В результате на одном этом спецучастке длиной около 13 км Ожье уступил лучшему времени почти 20 секунд и откатился на 4-е место. Лидер общего зачета Элфин Эванс (от которого Ожье отстает на 14 очков) занимает 6-е место. Если положение в гонке сохранится, британец станет чемпионом. Однако сейчас экипажи, занимающие места с 3-го по 6-е, разделяет чуть больше 4-х секунд – и в оставшиеся два с половиной дня перестановки в протоколе неизбежны.

Общий зачет гонки возглавляет Эсапекка Лаппи на Ford. Выйти в лидеры финну помогло решение использовать на втором пятничном спецучастке шины для снежной трассы – в то время как абсолютное большинство машин WRC обуты в дождевые покрышки.