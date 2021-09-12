Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу

Ранее на этой неделе стало известно, что Ралли Япония 2021 года не состоится из-за коронавирусных ограничений. Уже тогда главным кандидатом на замену называли Ралли Монца – в минувшем сезоне эта гонка уже была финальным этапом.

В воскресенье устроители WRC официально подтвердили изменения в календаре. При этом точные детали и подробности маршрута итальянской гонки еще предстоит определить.

Таким образом, все оставшиеся этапы мирового ралли пройдут в Европе – в октябре гонки состоятся в Финляндии и Испании. В этот уик-энд участники WRC соревнуются на дорогах Греции.