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Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу
Автор: Том Ховард , News editor
Заключительный этап чемпионата мира пройдет 19-21 ноября на знаменитой кольцевой трассе близ Милана и в ее окрестностях
Ранее на этой неделе стало известно, что Ралли Япония 2021 года не состоится из-за коронавирусных ограничений. Уже тогда главным кандидатом на замену называли Ралли Монца – в минувшем сезоне эта гонка уже была финальным этапом.
В воскресенье устроители WRC официально подтвердили изменения в календаре. При этом точные детали и подробности маршрута итальянской гонки еще предстоит определить.
Таким образом, все оставшиеся этапы мирового ралли пройдут в Европе – в октябре гонки состоятся в Финляндии и Испании. В этот уик-энд участники WRC соревнуются на дорогах Греции.
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Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу
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