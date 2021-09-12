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WRC Новости

Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу

Автор:
, News editor

Заключительный этап чемпионата мира пройдет 19-21 ноября на знаменитой кольцевой трассе близ Милана и в ее окрестностях

Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу

Ранее на этой неделе стало известно, что Ралли Япония 2021 года не состоится из-за коронавирусных ограничений. Уже тогда главным кандидатом на замену называли Ралли Монца – в минувшем сезоне эта гонка уже была финальным этапом. 

В воскресенье устроители WRC официально подтвердили изменения в календаре. При этом точные детали и подробности маршрута итальянской гонки еще предстоит определить.

Таким образом, все оставшиеся этапы мирового ралли пройдут в Европе – в октябре гонки состоятся в Финляндии и Испании. В этот уик-энд участники WRC соревнуются на дорогах Греции.

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