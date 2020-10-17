FIA утвердила переход WRC на гибридные моторы

Такое требование содержится в окончательной версии технического регламента класса Ралли 1, которую утвердил Всемирный совет FIA по спорту.

Еще весной стало известно, что единым поставщиком гибридов станет немецкая компания Compact Dynamics. Ожидается, что она приступит к работе в будущем феврале, а переход WRC на новые правила намечен на 2022 год.

Одновременно машины Ралли 1 получат усиленный каркас безопасности и улучшенную боковую защиту. Количество моторов сократится с трех до двух на сезон, а в их конструкции произойдут изменения, направленные на удешевление.

Одновременно электромоторы появятся на машинах «младшего» зачета Ралли 2. Это будут небольшие 10-сильные агрегаты, базирующиеся на решениях для дорожных автомобилей.

В заявлении FIA отдельно подчеркивается, что если в топовой категории гибридные системы будут специально разработанными, то более простой класс покажет, как уже имеющиеся серийные технологии находят место в спорте.