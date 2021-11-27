Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года
WRC Новости

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса

Автор:
, Редактор

В рейтинге будут учитываться очки, заработанные как в чемпионате мира, так и в национальных сериях

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса

Международная автомобильная федерация FIA будет подсчитывать рейтинг гонщиков и штурманов, участвующих в Ралли. В этом рейтинге будут учтены очки, заработанные как на этапах чемпионата мира, так и в национальных ралли. В итоге должен получиться список сильнейших раллистов, наподобие того, что давно существует в теннисе.

При составлении рейтинга станут учитываться различные коэффициенты. Больше всего очков спортсмены станут получать за этапы чемпионата мира в топ-классе Ралли 1, для других классов и серий станут применять пониженные коэффициенты. Также при подсчете будет учитываться число участников, заявленных в том или ином ралли.

В рейтинге будут учтены очки только тех гонщиков и штурманов, кто финиширует на этапе в топ-12. Предполагается, что рейтинг будет еженедельно обновляться и публиковаться на сайте FIA каждую среду.

Подсчет рейтинга на основании этапов чемпионата мира начат с 15 октября этого года, то есть в нем уже учтены результаты Ралли Испания и Ралли Монца. Очки за участие в национальных чемпионатах станут прибавляться к рейтингу с января 2022 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года
Предыдущая новость

В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Мюллер выиграл поул WTCR в Сочи, гонщики Lada – последние Сочи
WTCR

Мюллер выиграл поул WTCR в Сочи, гонщики Lada – последние

Лоренсо вернется в гонки по приглашению Росси
MotoGP

Лоренсо вернется в гонки по приглашению Росси

Алонсо собрался выиграть третий титул во имя будущего Ф1
Формула 1

Алонсо собрался выиграть третий титул во имя будущего Ф1

Самое важное:

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса
WRC WRC

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса

В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года
WRC WRC

В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года

Ожье выиграл Ралли Монца и завоевал 8-й титул в WRC
WRC WRC

Ожье выиграл Ралли Монца и завоевал 8-й титул в WRC

Ожье едва не выкинул 8-й титул в окно за 35 км до финиша
WRC WRC

Ожье едва не выкинул 8-й титул в окно за 35 км до финиша

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.