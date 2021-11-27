FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса

Международная автомобильная федерация FIA будет подсчитывать рейтинг гонщиков и штурманов, участвующих в Ралли. В этом рейтинге будут учтены очки, заработанные как на этапах чемпионата мира, так и в национальных ралли. В итоге должен получиться список сильнейших раллистов, наподобие того, что давно существует в теннисе.

При составлении рейтинга станут учитываться различные коэффициенты. Больше всего очков спортсмены станут получать за этапы чемпионата мира в топ-классе Ралли 1, для других классов и серий станут применять пониженные коэффициенты. Также при подсчете будет учитываться число участников, заявленных в том или ином ралли.

В рейтинге будут учтены очки только тех гонщиков и штурманов, кто финиширует на этапе в топ-12. Предполагается, что рейтинг будет еженедельно обновляться и публиковаться на сайте FIA каждую среду.

Подсчет рейтинга на основании этапов чемпионата мира начат с 15 октября этого года, то есть в нем уже учтены результаты Ралли Испания и Ралли Монца. Очки за участие в национальных чемпионатах станут прибавляться к рейтингу с января 2022 года.