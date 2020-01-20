FIA подтвердила отмену Ралли Чили и изменения в календаре WRC

В конце ноября промоутеры чилийского ралли решили отменить этап из-за незапланированных трат, на которые пришлось пойти из-за протестов в столице страны Сантьяго против повышения расценок на общественный транспорт.

20 января FIA подтвердила отмену ралли, которое должно было пройти 16-19 апреля, и представила измененный календарь WRC сезона-2020. В нынешнем году чемпионат будет состоять из 13 этапов.

Ралли Аргентина получило новую дату и состоится на неделю раньше, чем планировалось прежде – 23-26 апреля. Это даст дополнительное время для отправки оборудования из Южной Америки в Африку для кенийского этапа 16-19 июля.

В юниорском классе WRC этап в Чили заменят гонкой в Уэльсе, которая станет последней в календаре. Там участникам будут начисляться двойные очки.

Календарь чемпионата WRC 2020 года