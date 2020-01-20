FIA подтвердила отмену Ралли Чили и изменения в календаре WRC
В новом сезоне чемпионата мира по ралли будет только 13 этапов – теперь официально.
В конце ноября промоутеры чилийского ралли решили отменить этап из-за незапланированных трат, на которые пришлось пойти из-за протестов в столице страны Сантьяго против повышения расценок на общественный транспорт.
20 января FIA подтвердила отмену ралли, которое должно было пройти 16-19 апреля, и представила измененный календарь WRC сезона-2020. В нынешнем году чемпионат будет состоять из 13 этапов.
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Ралли Аргентина получило новую дату и состоится на неделю раньше, чем планировалось прежде – 23-26 апреля. Это даст дополнительное время для отправки оборудования из Южной Америки в Африку для кенийского этапа 16-19 июля.
В юниорском классе WRC этап в Чили заменят гонкой в Уэльсе, которая станет последней в календаре. Там участникам будут начисляться двойные очки.
Календарь чемпионата WRC 2020 года
|Дата
|Этап
|23-26 января
|Ралли Монте-Карло
|13-16 февраля
|Ралли Швеция
|12-15 марта
|Ралли Мексика
|23-26 апреля
|Ралли Аргентина
|21-24 мая
|Ралли Португалия
|4-7 июня
|Ралли Италия
|16-19 июля
|Ралли Кения
|6-9 август
|Ралли Финляндия
|3-6 сентября
|Ралли Новая Зеландия
|24-27 сентября
|Ралли Турция
|15-18 октября
|Ралли Германия
|29 октября - 1 ноября
|Ралли Великобритания
|19-22 ноября
|Ралли Япония
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Денис Буденков
FIA подтвердила отмену Ралли Чили и изменения в календаре WRC
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