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WRC / Новость

FIA подтвердила отмену Ралли Чили и изменения в календаре WRC

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FIA подтвердила отмену Ралли Чили и изменения в календаре WRC
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20 янв. 2020 г., 09:19

В новом сезоне чемпионата мира по ралли будет только 13 этапов – теперь официально.

В конце ноября промоутеры чилийского ралли решили отменить этап из-за незапланированных трат, на которые пришлось пойти из-за протестов в столице страны Сантьяго против повышения расценок на общественный транспорт. 

20 января FIA подтвердила отмену ралли, которое должно было пройти 16-19 апреля, и представила измененный календарь WRC сезона-2020. В нынешнем году чемпионат будет состоять из 13 этапов.

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Ралли Аргентина получило новую дату и состоится на неделю раньше, чем планировалось прежде – 23-26 апреля. Это даст дополнительное время для отправки оборудования из Южной Америки в Африку для кенийского этапа 16-19 июля.

В юниорском классе WRC этап в Чили заменят гонкой в Уэльсе, которая станет последней в календаре. Там участникам будут начисляться двойные очки.

Календарь чемпионата WRC 2020 года

Дата Этап
23-26 января Ралли Монте-Карло
13-16 февраля Ралли Швеция
12-15 марта Ралли Мексика
23-26 апреля Ралли Аргентина
21-24 мая Ралли Португалия
4-7 июня Ралли Италия
16-19 июля Ралли Кения
6-9 август Ралли Финляндия
3-6 сентября Ралли Новая Зеландия
24-27 сентября Ралли Турция
15-18 октября Ралли Германия
29 октября - 1 ноября Ралли Великобритания
19-22 ноября Ралли Япония
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Серия WRC
Автор Денис Буденков

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