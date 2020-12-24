FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет

Новый сезон мирового ралли должен стартовать 21-24 января в окрестностях Монако. Из-за карантинных ограничений соревнования решили проводить только в дневное время, а по дистанции спецучастков (280 км) оно станет самым коротким в истории.

Ранее организаторы второй гонки сезона, Ралли Швеция, заявили об отмене своих соревнований из-за вирусной пандемии.

Однако в FIA настаивают, что гока в Монте-Карло состоится. При этом делая оговорку, что такова ситуация на настоящий момент, и за предстоящий месяц условия могут измениться.

«Никаких гарантий нет, – признался Ив Маттон, бывший босс команды Citroen, сейчас отвечающий в федерации за раллийные гонки. – Но сейчас мы можем быть вполне уверены, что гонка состоится.

Да, возможны новые ограничения и изменения, но если получится провести этап в запланированном сейчас виде, то в дальнейшем по ходу сезона мы сможем добиваться все большего. Хотя, конечно, досадно, что Ралли Швеция не состоится».

Он добавил: «Мы принимали во внимание различные возможные препятствия, потому не стали включать в календарь выездные гонки в первой половине сезона, а также сократили общее количество этапов в интересах производителей, которым нужно разрабатывать новые машины к 2022 году».

По решению Всемирного совета FIA титулы в личном и командном зачетах в 2021 году будут присуждены, только если физически состоится минимум 12 гонок.

Именно поэтому часть ралли носит статус запасных, чтобы попасть в календарь в случае необходимости. Одна из таких резервных гонок – Ралли Монца. Этой зимой именно она завершила чемпионат 2020 года.

По словам Маттона, опыт итальянцев оказался успешным, потому его нужно задействовать в будущем

«Они отлично справились с работой и провели интересную гонку, где спецучастки на гоночной трассе сочетались с классическими горными допами, – объяснил француз. – Были те, кто критиковал использование трассы – они говорили, что это не соответствует сути ралли. Но гонка доказала, что в действительности все не так.

Если в будущем нам придется иначе организовывать ралли, то мы уже знаем – подобное возможно с сохранением ДНК нашего спорта.

Я обеими руками за разнообразие, чтобы этапы не были похожими. Потому чемпионату есть смысл проводить одну или две гонки вроде Ралли Монца».