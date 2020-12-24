WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет

Поделились
Комментарии
FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет
Автор:
, Ответственный редактор

По словам директора FIA по ралли Ива Маттона, на настоящий момент организаторы вполне уверены в проведении гонки

Новый сезон мирового ралли должен стартовать 21-24 января в окрестностях Монако. Из-за карантинных ограничений соревнования решили проводить только в дневное время, а по дистанции спецучастков (280 км) оно станет самым коротким в истории.

Читайте также:

Ранее организаторы второй гонки сезона, Ралли Швеция, заявили об отмене своих соревнований из-за вирусной пандемии.

Однако в FIA настаивают, что гока в Монте-Карло состоится. При этом делая оговорку, что такова ситуация на настоящий момент, и за предстоящий месяц условия могут измениться.

«Никаких гарантий нет, – признался Ив Маттон, бывший босс команды Citroen, сейчас отвечающий в федерации за раллийные гонки. – Но сейчас мы можем быть вполне уверены, что гонка состоится. 

Да, возможны новые ограничения и изменения, но если получится провести этап в запланированном сейчас виде, то в дальнейшем по ходу сезона мы сможем добиваться все большего. Хотя, конечно, досадно, что Ралли Швеция не состоится». 

Он добавил: «Мы принимали во внимание различные возможные препятствия, потому не стали включать в календарь выездные гонки в первой половине сезона, а также сократили общее количество этапов в интересах производителей, которым нужно разрабатывать новые машины к 2022 году».

Читайте также:

По решению Всемирного совета FIA титулы в личном и командном зачетах в 2021 году будут присуждены, только если физически состоится минимум 12 гонок. 

Именно поэтому часть ралли носит статус запасных, чтобы попасть в календарь в случае необходимости. Одна из таких резервных гонок – Ралли Монца. Этой зимой именно она завершила чемпионат 2020 года. 

Читайте также:

По словам Маттона, опыт итальянцев оказался успешным, потому его нужно задействовать в будущем

«Они отлично справились с работой и провели интересную гонку, где спецучастки на гоночной трассе сочетались с классическими горными допами, – объяснил француз. – Были те, кто критиковал использование трассы – они говорили, что это не соответствует сути ралли. Но гонка доказала, что в действительности все не так. 

Если в будущем нам придется иначе организовывать ралли, то мы уже знаем – подобное возможно с сохранением ДНК нашего спорта. 

Я обеими руками за разнообразие, чтобы этапы не были похожими. Потому чемпионату есть смысл проводить одну или две гонки вроде Ралли Монца».

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса

Предыдущая новость

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Haas: Мазепин будет выступать за нас в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Haas: Мазепин будет выступать за нас в 2021 году

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Самое важное:

FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет
WRC WRC / Новость

FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса
WRC WRC / Новость

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса

Катсута выступит в WRC на полном расписании
WRC WRC / Новость

Катсута выступит в WRC на полном расписании

Команду Toyota в WRC возглавил Латвала
WRC WRC / Новость

Команду Toyota в WRC возглавил Латвала

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

2
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

54мин
3
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

1дн
4
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

3дн
5
Формула 1

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

23ч

Самое важное:

FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет
WRC

FIA о Ралли Монте-Карло: Никаких гарантий нет

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса
WRC

Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса

Катсута выступит в WRC на полном расписании
WRC

Катсута выступит в WRC на полном расписании

Команду Toyota в WRC возглавил Латвала
WRC

Команду Toyota в WRC возглавил Латвала

Сольберг-младший стал гонщиком Hyundai. Пока в WRC2
WRC

Сольберг-младший стал гонщиком Hyundai. Пока в WRC2

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC
3 мая 2020 г.

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC
17 апр. 2020 г.

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.