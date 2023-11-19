Эванс завершил сезон WRC победой в Японии
Проиграв сражение за звание чемпиона мирового ралли, гонщик Toyota стал сильнейшим на финальном этапе, а его команда добилась на домашней трассе тройного подиума
Решающим днем на Ралли Япония стала дождливая пятница. Именно тогда в значительной степени определилась итоговая расстановка – половина участников не смогла справиться со сложными условиями и разбила машины. Кто-то так и остался в придорожной канаве, другие значительно отстали из-за необходимости ремонта и штрафов.
По сути, лишь одному гонщику топовой категории удалось ехать одновременно быстро и безошибочно: Элфин Эванс за рулем Toyota закончил день почти в двух минутах впереди ближайшего соперника.
Себастьен Ожье, улетевший в придорожный столб на СУ6, оказался вторым, а чрезмерно осторожный Калле Рованпера из-за запотевающего стекла за рулем еще одной Toyota обосновался на третьей позиции.
На протяжении двух оставшихся дней узкие асфальтовые дорожки острова Хонсю оставались сухими, и положение в первой тройке больше не менялось. Ожье смог сократить отставание, однако это не помешало Эвансу одержать третью в нынешнем сезоне и восьмую в карьере победу.
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Все, чем удалось ответить Hyundai, быстро потерявшей в авариях Тьерри Невилля и Дани Сордо – четвертым результатом Эсапекки Лаппи да лучшим временем финна на последнем в сезоне бонусным СУ.
Главной интригой воскресенья оставалась погоня за соперниками Такамото Кацуты. Японец наломал дров в первый день, серьезно разбив свою Toyota, но затем взял отличный темп. Он начинал финальный день шестым, но дважды показал лучшее время, опередил Отта Тянака из M-Sport Ford и остановился в 20 секундах от Лаппи.
Фото: Red Bull Content Pool
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2
Чемпион 2023 года в зачете RC2 Андреас Миккельсен, который завершил пятницу на невероятном четвертом месте в общем зачете, в итоге довел гонку до победы, а вот его главный преследователь Грегуар Мюнсрер зарбил машину воскресным утром.
Это вывело на вторую строчку экипаж Николая Грязина. Россиянин стал быстрейшим на семи спецучастках по ходу гонки – включая и бонусный – и завершил сезон так же, как и начал: на «серебряной» ступени подиума.
Стоит отметить и еще одного местного героя Хироки Араи, который после многочисленных проблем у лидеров пробился в зачетную десятку на машинке начальной категории RC4.
Новый сезон мирового ралли стартует в январе 2024 года в Монте-Карло.
Итоговое положение на Ралли Япония (22 СУ)
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|3 ч 32:08.8
|2
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:17.7
|3
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:46.5
|4
|
Эсапекка Лаппи
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+2:50.3
|5
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+3:10.3
|6
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+3:28.3
|7 (1)
|
Андреас Миккельсен
Toksport WRT 3
|Škoda Fabia RS Rally2
|+7:33.7
|8 (2)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 3
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8:49.6
|9 (3)
|
Каетан Каетанович
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+19:25.9
|10 (4)
| Хироки Араи
Хироки ТачикуиAhead Japan
|Peugeot 208 Rally4
|+22:22.7
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