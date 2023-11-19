Эванс завершил сезон WRC победой в Японии

Решающим днем на Ралли Япония стала дождливая пятница. Именно тогда в значительной степени определилась итоговая расстановка – половина участников не смогла справиться со сложными условиями и разбила машины. Кто-то так и остался в придорожной канаве, другие значительно отстали из-за необходимости ремонта и штрафов.

По сути, лишь одному гонщику топовой категории удалось ехать одновременно быстро и безошибочно: Элфин Эванс за рулем Toyota закончил день почти в двух минутах впереди ближайшего соперника.

Читайте также: WRC Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Себастьен Ожье, улетевший в придорожный столб на СУ6, оказался вторым, а чрезмерно осторожный Калле Рованпера из-за запотевающего стекла за рулем еще одной Toyota обосновался на третьей позиции.

На протяжении двух оставшихся дней узкие асфальтовые дорожки острова Хонсю оставались сухими, и положение в первой тройке больше не менялось. Ожье смог сократить отставание, однако это не помешало Эвансу одержать третью в нынешнем сезоне и восьмую в карьере победу.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Все, чем удалось ответить Hyundai, быстро потерявшей в авариях Тьерри Невилля и Дани Сордо – четвертым результатом Эсапекки Лаппи да лучшим временем финна на последнем в сезоне бонусным СУ.

Главной интригой воскресенья оставалась погоня за соперниками Такамото Кацуты. Японец наломал дров в первый день, серьезно разбив свою Toyota, но затем взял отличный темп. Он начинал финальный день шестым, но дважды показал лучшее время, опередил Отта Тянака из M-Sport Ford и остановился в 20 секундах от Лаппи.

Фото: Red Bull Content Pool Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Чемпион 2023 года в зачете RC2 Андреас Миккельсен, который завершил пятницу на невероятном четвертом месте в общем зачете, в итоге довел гонку до победы, а вот его главный преследователь Грегуар Мюнсрер зарбил машину воскресным утром.

Это вывело на вторую строчку экипаж Николая Грязина. Россиянин стал быстрейшим на семи спецучастках по ходу гонки – включая и бонусный – и завершил сезон так же, как и начал: на «серебряной» ступени подиума.

Стоит отметить и еще одного местного героя Хироки Араи, который после многочисленных проблем у лидеров пробился в зачетную десятку на машинке начальной категории RC4.

Новый сезон мирового ралли стартует в январе 2024 года в Монте-Карло.

Итоговое положение на Ралли Япония (22 СУ)