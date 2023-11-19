WRC Ралли Япония
Отчет о гонке

Эванс завершил сезон WRC победой в Японии

Проиграв сражение за звание чемпиона мирового ралли, гонщик Toyota стал сильнейшим на финальном этапе, а его команда добилась на домашней трассе тройного подиума

Том Ховард
Автор Том Ховард
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Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Решающим днем на Ралли Япония стала дождливая пятница. Именно тогда в значительной степени определилась итоговая расстановка – половина участников не смогла справиться со сложными условиями и разбила машины. Кто-то так и остался в придорожной канаве, другие значительно отстали из-за необходимости ремонта и штрафов. 

По сути, лишь одному гонщику топовой категории удалось ехать одновременно быстро и безошибочно: Элфин Эванс за рулем Toyota закончил день почти в двух минутах впереди ближайшего соперника. 

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Себастьен Ожье, улетевший в придорожный столб на СУ6, оказался вторым, а чрезмерно осторожный Калле Рованпера из-за запотевающего стекла за рулем еще одной Toyota обосновался на третьей позиции. 

На протяжении двух оставшихся дней узкие асфальтовые дорожки острова Хонсю оставались сухими, и положение в первой тройке больше не менялось. Ожье смог сократить отставание, однако это не помешало Эвансу одержать третью в нынешнем сезоне и восьмую в карьере победу. 

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Все, чем удалось ответить Hyundai, быстро потерявшей в авариях Тьерри Невилля и Дани Сордо – четвертым результатом Эсапекки Лаппи да лучшим временем финна на последнем в сезоне бонусным СУ. 

Главной интригой воскресенья оставалась погоня за соперниками Такамото Кацуты. Японец наломал дров в первый день, серьезно разбив свою Toyota, но затем взял отличный темп. Он начинал финальный день шестым, но дважды показал лучшее время, опередил Отта Тянака из M-Sport Ford и остановился в 20 секундах от Лаппи. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Чемпион 2023 года в зачете RC2 Андреас Миккельсен, который завершил пятницу на невероятном четвертом месте в общем зачете, в итоге довел гонку до победы, а вот его главный преследователь Грегуар Мюнсрер зарбил машину воскресным утром. 

Это вывело на вторую строчку экипаж Николая Грязина. Россиянин стал быстрейшим на семи спецучастках по ходу гонки – включая и бонусный – и завершил сезон так же, как и начал: на «серебряной» ступени подиума. 

Стоит отметить и еще одного местного героя Хироки Араи, который после многочисленных проблем у лидеров пробился в зачетную десятку на машинке начальной категории RC4. 

Новый сезон мирового ралли стартует в январе 2024 года в Монте-Карло.

Итоговое положение на Ралли Япония (22 СУ)

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 3 ч 32:08.8
2

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:17.7
3

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:46.5
4

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +2:50.3
5

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +3:10.3
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +3:28.3
7 (1)

Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эрикссен

Toksport WRT 3

 Škoda Fabia RS Rally2 +7:33.7
8 (2)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +8:49.6
9 (3)

Poland Каетан Каетанович
Poland Мацей Щепаняк

 Škoda Fabia RS Rally2

+19:25.9
10 (4) Japan Хироки Араи
Japan Хироки ТачикуиAhead Japan		 Peugeot 208 Rally4  +22:22.7
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