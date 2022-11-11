Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо
WRC / Ралли Япония Отчет о секции

Эванс завершил лидером сумбурную пятницу на Ралли Япония

Из шести запланированных спецучастков удалось провести только три, одна машина сгорела, а тройка лидеров уместилась в пять секунд

Том Ховард
Автор:
, News editor
Эванс завершил лидером сумбурную пятницу на Ралли Япония
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Первый же доп дня проходил через знаменитый туннель Исегами – его построили еще в 1897 году, и для современных гоночных машин длинный, узкий и темный проезд стал сложным испытанием. 

Пыль, поднятая экипажами, стала дополнительной сложностью для тех, кто ехал следом. Чемпион Европы Кетан Каетанович из-за этого разбил машину на выезде из тоннеля. Однако остановить спецучасток пришлось по другой причине – Hyundai Дани Сордо загорелась на трассе, и спасти машину не удалось. 

Читайте также:

Из-запроезда спасателей караван участников задержался, потому организаторы объявили об отмене следующего СУ3. Более того, при повторном прохождении участков после дневного сервиса туннель Исегами исключили из маршрута, сократив дистанцию СУ5. 

Наконец, седьмой доп тоже не стали проводить, так как при его первом прохождении попал в аварию Крейг Брин, повредив защитные барьеры. 

После такого круговорота событий лидером день завершил Элфин Эванс на Toyota. Он дважды стал быстрейшим, но всего на три секунды опередил Тьерри Невилля из Hyundai, который вообще ни разу не показал лучшее время. 

Третьим по итогам пятницы стал новый чемпион мира Калле Рованпера – финн также стал лучшим на двух допах и отстает от лидера на 5,1 секунды. 

В пятерку также вошли Отт Тянак, для которого японская гонка на какое-то время станет последней в карьере (+13,9), и местный герой Такамото Кацута (+20,6).

Себастьен Ожье, который опередил соперников на зрительском СУ четверг, с самого утра пятницы проколол колесо, а позже чувствительно приложился к барьеру, потеряв почти три минуты – обладатель восьми титулов откатился на десятое место. 

Положение на Рялли Япония после СУ7*

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1
5 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
6 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1
8 Sami Pajari
Enni Mälkönen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2
Полные результаты

*время и отрывы готовятся

Поделились
Комментарии
Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо
Предыдущая новость

Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо Ралли Япония
WRC

Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
WRC

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

Ожье выиграл Ралли Испания, Toyota завоевала титул среди производителей Ралли Испания
WRC

Ожье выиграл Ралли Испания, Toyota завоевала титул среди производителей

Самое важное:

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

С точки зрения внутрикомандных дуэлей квалификация в Сан-Паулу принесла несколько неожиданностей. Но все они меркнут в сравнении с тем, кто выиграл поул

Магнуссен раскрыл секрет бразильского поула
Формула 1 Формула 1

Магнуссен раскрыл секрет бразильского поула

По словам пилота Haas, он просто «первым выехал на трассу и проехал хороший круг»

Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации

По словам чемпиона, сенсационное поражение от Кевина Магнуссена стало следствием его собственной ошибки

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу

Такого исхода пятничной сессии не мог предсказать совершенно никто

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.