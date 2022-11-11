Эванс завершил лидером сумбурную пятницу на Ралли Япония
Из шести запланированных спецучастков удалось провести только три, одна машина сгорела, а тройка лидеров уместилась в пять секунд
Первый же доп дня проходил через знаменитый туннель Исегами – его построили еще в 1897 году, и для современных гоночных машин длинный, узкий и темный проезд стал сложным испытанием.
Пыль, поднятая экипажами, стала дополнительной сложностью для тех, кто ехал следом. Чемпион Европы Кетан Каетанович из-за этого разбил машину на выезде из тоннеля. Однако остановить спецучасток пришлось по другой причине – Hyundai Дани Сордо загорелась на трассе, и спасти машину не удалось.
Из-запроезда спасателей караван участников задержался, потому организаторы объявили об отмене следующего СУ3. Более того, при повторном прохождении участков после дневного сервиса туннель Исегами исключили из маршрута, сократив дистанцию СУ5.
Наконец, седьмой доп тоже не стали проводить, так как при его первом прохождении попал в аварию Крейг Брин, повредив защитные барьеры.
После такого круговорота событий лидером день завершил Элфин Эванс на Toyota. Он дважды стал быстрейшим, но всего на три секунды опередил Тьерри Невилля из Hyundai, который вообще ни разу не показал лучшее время.
Третьим по итогам пятницы стал новый чемпион мира Калле Рованпера – финн также стал лучшим на двух допах и отстает от лидера на 5,1 секунды.
В пятерку также вошли Отт Тянак, для которого японская гонка на какое-то время станет последней в карьере (+13,9), и местный герой Такамото Кацута (+20,6).
Себастьен Ожье, который опередил соперников на зрительском СУ четверг, с самого утра пятницы проколол колесо, а позже чувствительно приложился к барьеру, потеряв почти три минуты – обладатель восьми титулов откатился на десятое место.
Положение на Рялли Япония после СУ7*
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|5
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|6
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|7
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|8
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|Полные результаты
*время и отрывы готовятся
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