Эванс захватил лидерство в Ралли Португалия после сходов Леба и Ожье

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Участники четвертого этапа WRC начали борьбу еще поздно вечером в четверг, когда прошел первый скоростной участок – но настоящее сражение развернулось утром в пятницу.

Гонщик Toyota Элфин Эванс дважды стал быстрейшим, но все же пропустил вернувшегося в чемпионат Себастьяне Леба, который перед стартом СУ5 был на полсекунды впереди. В этот момент вся первая шестерка укладывалась в семь секунд.

Увы, на пятом спецучастке Леб зацепил стену задним правым колесом и выбыл из борьбы. А вскоре сложности начались и у других лидеров: на СУ7 пятикратный победитель португальского этапа Себастьен Ожье на Toyota, у которого к тому времени уже не осталось запасок, в очередной раз пробил колесо и вынужден был сойти: правила мирового ралли запрещают передвигаться по дорожным секциям без четырех целых колес.

Эта же причина отбросила назад Адриена Фурмо и Крейга Брина и едва не привела к сходу Отта Тянака. Однако запасливый эстонец прихватил на дистанцию пару запасных колес, а потому смог остаться в гонке, хотя и потерял три минуты, проводя «пит-стоп» силами экипажа.

Наконец, напарник эстонца по Hyundai Тьерри Невилль резко потерял скорость на СУ8 из-за отказа привода.

Такое количество проблем привело к тому, что от плотной группы во главе гонки осталось всего двое гонщиков: Эванс завершил день первым, опережая на 13,6 секунды лидера сезона Калле Рованперу.

Вслед за парой Toyota идет испанский ветеран Дани Сордо на Hyundai, совсем немного ему уступает Такамото Кацута. Сильнейший представитель Ford Гус Гринсмит держится пятым.

Ралли Португалия продолжится в субботу.

Положение в Ралли Португалия после СУ8 (будет обновлено после СУ9)