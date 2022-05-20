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WRC / Ралли Португалия Отчет о секции

Эванс захватил лидерство в Ралли Португалия после сходов Леба и Ожье

Пятница оказалась богатой на проколы, которых, кажется, не избежал ни один из участников гонки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Эванс захватил лидерство в Ралли Португалия после сходов Леба и Ожье
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Участники четвертого этапа WRC начали борьбу еще поздно вечером в четверг, когда прошел первый скоростной участок – но настоящее сражение развернулось утром в пятницу. 

Гонщик Toyota Элфин Эванс дважды стал быстрейшим, но все же пропустил вернувшегося в чемпионат Себастьяне Леба, который перед стартом СУ5 был на полсекунды впереди. В этот момент вся первая шестерка укладывалась в семь секунд. 

Увы, на пятом спецучастке Леб зацепил стену задним правым колесом и выбыл из борьбы. А вскоре сложности начались и у других лидеров: на СУ7 пятикратный победитель португальского этапа Себастьен Ожье на Toyota, у которого к тому времени уже не осталось запасок, в очередной раз пробил колесо и вынужден был сойти: правила мирового ралли запрещают передвигаться по дорожным секциям без четырех целых колес. 

Эта же причина отбросила назад Адриена Фурмо и Крейга Брина и едва не привела к сходу Отта Тянака. Однако запасливый эстонец прихватил на дистанцию пару запасных колес, а потому смог остаться в гонке, хотя и потерял три минуты, проводя «пит-стоп» силами экипажа.

Наконец, напарник эстонца по Hyundai Тьерри Невилль резко потерял скорость на СУ8 из-за отказа привода. 

Такое количество проблем привело к тому, что от плотной группы во главе гонки осталось всего двое гонщиков: Эванс завершил день первым, опережая на 13,6 секунды лидера сезона Калле Рованперу. 

Вслед за парой Toyota идет испанский ветеран Дани Сордо на Hyundai, совсем немного ему уступает Такамото Кацута. Сильнейший представитель Ford Гус Гринсмит держится пятым.

Ралли Португалия продолжится в субботу.

Положение в Ралли Португалия после СУ8 (будет обновлено после СУ9)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс 4515
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:23'05.6
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:23'16.3
3 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:23'48.1
4 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:23'54.4
5 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:24'02.5
6 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 1:24'14.0
7 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:24'37.6
8 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 1:24'51.9
9 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 1:25'08.3
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