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Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

В пятницу из гонки выбыли сразу четверо участников топового класса RC1, включая перевернувшего свою Toyota лидера сезона Калле Рованперу

Александр Кабановский
Автор:
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

В дебюте девятого этапа мирового ралли возникло ощущение, что финская гонка станет продолжением эстонской.

Две недели назад в окрестностях Тарту форменный разгром соперникам учинил Калле Рованпера, который за субботу и воскресенье не проиграл ни единого спецучастка. После того, как участники чемпионата мира переехали в Ювяскюля, действующий чемпион продолжил свою серию.

Только в четверг на зрительском СУ лучшее время показал Отт Тянак, а затем инициативой вновь прочно завладел Рованпера. Он стал быстрейшим пять раз подряд, пока на СУ8 не попал в аварию. 

«Тупая история, – признался финн, выбравшись из перевернувшейся машины. – Мы вошли в правый поворот, со скоростью все было в порядке, и я не сомневался, что проблем не возникнет. 

Но, похоже, меня отвлекли следы от машин "младшего" зачета. Я взял уже, чем нужно, наехал на какую-то грязь, нас понесло – и исправить что-то было уже невозможно»...

Стоит отметить, что задачу участников гонки в пятницу заметно осложнил дождь, из-за которого удержать машину на быстрых «трехмерных» грунтовках стало намного сложнее. 

На СУ3 влетел в дерево Пьер-Луи Лубэ из M-Sport Ford, а его напарник Тянак задел большой камень на обочине и вскоре вынужден был сойти с отказавшим мотором. 

Список тех, кто не справился с условиями, на СУ5 пополнил и Эсапекка Лаппи на Hyundai:

Аварию Лубэ снял один из болельщиков:

 

После того, как гонка потеряла четверых из девяти участников топового зачета, оставшиеся допы выиграл Тьерри Невилль. Но даже это не позволило гонщику Hyundai компенсировать ошибку на седьмом спецучастке, где он не увидел линию финиша из-за грязного ветрового стекла и остановился еще до «ленточки». Лидером день завершил Элфин Эванс. 

Тот ни разу не стал быстрейшим, но завершил пятницу с преимуществом в семь секунд над бельгийцем. Такамото Кацута, который показал лучшее время с самом начале дня, дополнил преимущество Toyota третьим результатом.

Теему Сунинен пока держится четвертым, тогда как «играющий босс» Toyota Яри-Матти Латвала хоть и отстал уже на полторы минуты, но благодаря проблемам соперников поднялся до пятого места. 

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Фото: Red Bull Content Pool

В категории RC2 небольшой отрыв удалось создать знатоку местных дорог Яри Хуттунену, тогда как за его спиной срази три гонщика держатся в интервале 1,8 секунды.

В эту группу входит и Николай Грязин на Skoda Fabia – пока москвич уверенно остается сильнейшим из тех, кто не представляет Скандинавию. 

В субботу участников финской гонки ждут еще восемь скоростных участков. 

Положение на Ралли Финляндия после СУ10

Поз.

Экипаж

 Машина Класс Время / Отст. 

United Kingdom Элфин Эванс

United Kingdom Скотт Мартин

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 51:34.4

Belgium Тьерри Невилль

Belgium Мартейн Видаге

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 6.9

Japan Такамото Кацута

Ireland Аарон Джонстон

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 16.4

Finland Теему Сунинен

Finland Микко Марккула

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 28.8

Finland Яри-Матти Латвала
Finland Юхо Хяннинен

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:23.7

Finland Яри Хуттунен

Finland Антти Хаапала

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:14.1
7

Finland Сами Паяри

Finland Энни Мялкенен

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:27.0

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:36.4
9

Sweden Оливер Сольберг

United Kingdom Эллиотт Эдмондсон

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:27.3
10 

France Адриен Фурмо
France Александр Кориа

 Ford Fiesta Rally2 RC2 3:28.8

Дополнительная информация: Том Говард

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